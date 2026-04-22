‘Geen upgrade: Samsung Galaxy Z Flip 8 blijft achter op dit punt’

Mike Peek
22 april 2026, 9:03
2 min leestijd
Samsung lijkt de batterij van de Galaxy Z Flip 8 geen enkele upgrade te geven. De capaciteit blijft hetzelfde en je kunt hem ook niet sneller opladen. Daar komt bij dat hij uiterlijk als twee druppels water op zijn voorganger lijkt.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy Z Flip 8 krijgt geen grotere batterij’

Het blijft voorlopig gissen hoe Samsung de Galaxy Z Flip 8 gaat onderscheiden van zijn voorganger. We zagen eerder al renders van de klaptelefoon, die aantonen dat het toestel uiterlijk vrijwel hetzelfde design krijgt als de Flip 7 van vorig jaar. Ook de twee camera’s achterop, een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens, lijken identiek.

Krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 8 dan tenminste wel een grotere batterij? Waarschijnlijk niet. Volgens een nieuw gerucht uit Zuid-Korea heeft de accu weer een relatief kleine capaciteit van 4300 mAh. Dat was vorig jaar ook al zo. Bovendien is de maximale oplaadsnelheid weer een magere 25 watt. Samsung schroefde deze snelheid voor het laatst op bij de Flip 4 uit 2022.

Renders van de Samsung Galaxy Z Flip 8

De enige echt zekere upgrade is een nieuwe processor. Waarschijnlijk draait de Galaxy Z Flip 8 op een Exynos 2600-chip, net als de Galaxy S26. Die is een stuk sneller dan de Exynos 2500 uit de Flip 7, al merk je dat alleen als je het toestel flink laat zweten.

Vorig jaar lazen we geruchten dat Samsung de Flip 8 op dieet wil zetten. De klaptelefoon moest dunner en lichter worden. Sindsdien hebben we daar echter weinig meer van vernomen. De tijd moet uitwijzen of deze berichten klopten.

Release in de zomer

Samsung brengt de Galaxy Z Flip 8 en Z Fold 8 vermoedelijk deze zomer uit. Daarnaast verwachten we ook de Z Fold 8 Wide, een derde vouwbaar toestel met een breder scherm.

Wat de nieuwe Flip gaat kosten, weten we nog niet zeker. De Flip 7 had vorig jaar een adviesprijs van 1199 euro. Inmiddels tik je hem op de kop voor € 899,-.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Volg ons dan op sociale media via de knoppen hieronder!

Volg Android Planet op Instagram

Volg Android Planet op Instagram
Volg ons ook op TikTok

Volg ons ook op TikTok
Via: Naver
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung telefoon kopen

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy Z Flip 8
Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren