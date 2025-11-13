Gerucht: Samsung Galaxy Z Flip 8 wordt dunner en lichter

Dit jaar renoveerde Samsung zijn Fold en in 2026 lijkt de Flip aan de beurt. Volgens geruchten wordt de Samsung Galaxy Z Flip 8 namelijk aanzienlijk dunner en lichter dan het huidige model.

‘Samsung maakt Galaxy Z Flip 8 dunner’

De Samsung Galaxy Z Fold 7 was de grootste update in jaren. De peperdure foldable is een stuk dunner en lichter dan zijn voorganger. Dat gold in veel minder mate voor de Galaxy Z Flip 7. Dat klaptoestel kreeg weliswaar een groter scherm aan de buitenkant, maar is nog steeds relatief dik en zwaar.

Volgens de Koreaanse website The Bell vallen de verkopen van die smartphone tegen. Daarom zou Samsung de Galaxy Z Flip 8 volgend jaar een flinke make-over willen geven: het toestel moet minimaal 10 procent dunner en lichter worden.

Daarmee zou de Flip 8 in open geklapte toestand zo’n 5,85 millimeter dik worden en minder dan 170 gram wegen. Met andere woorden: de smartphone gaat mogelijk sterk op de Galaxy S25 Edge lijken. Die is 5,8 millimeter dik en weegt 163 gram.

Op die manier hoopt Samsung de concurrentie voor te blijven. Onder andere Motorola snoept met zijn Razr 60 Ultra inmiddels marktaandeel af van de Koreaanse fabrikant. Samsung hoopt van de gerenoveerde Flip 8 minimaal 10 procent meer exemplaren te verkopen dan van de Flip 7.

Daar zijn natuurlijk nog wel meer verbeteringen voor nodig. Zo kun je op het schermpje aan de buitenkant van Samsungs klaptelefoons minder apps gebruiken dan bij de genoemde Motorola. Hopelijk verandert dat bij de volgende generatie.

We verwachten de Galaxy Z Flip 8 pas in de zomer van 2026. Tot die tijd ben je aangewezen op de Flip 7, die je inmiddels voor € 749,- in huis haalt. We waren in onze review best over de smartphone te spreken. Hieronder vind je alvast een deel van de conclusie.

Samsung zet met de Galaxy Z Flip 7 zijn beste vouwbare klaptelefoon tot nu toe neer. Dat komt vooral door de verbeterde schermen. Het grotere cover screen is fijner in gebruik en het grotere display aan de binnenkant is ook een verbetering.

Tel daar de snelle hardware, fijne software en het uitstekende updatebeleid bij op en je hebt een erg goede vouwtelefoon. Toch kleven er nog wel wat nadelen aan de Flip 7. Zo is de accuduur middelmatig, duurt het opladen lang en zijn de camera’s niet van topkwaliteit.

