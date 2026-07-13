‘Zó dun en licht wordt de Samsung Galaxy Z Flip 8’

Samsung weet het gewicht van de Galaxy Z Flip 8 dit jaar weer iets naar beneden te brengen, als we de geruchten mogen geloven. Het klaptoestel worden bovendien dunner dan voorheen.

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‘Gewicht Samsung Galazy Z Flip 8 ontdekt’

Op 22 juli vindt Samsungs nieuwe Galaxy Unpacked-evenement plaats in New York. Het bedrijf presenteert die dag onder meer de Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra én natuurlijk ook de Flip 8. We lezen steeds vaker dat dit de laatste Flip ooit wordt, omdat Samsung weinig meer aan het ontwerp kan verbeteren. Ook zijn de kosten voor het klaptoestel relatief hoog en schrikken consumenten terug voor de prijs.

Toch lijkt de fabrikant er wel uit te willen gaan met een bescheiden knal. Volgens de bekende insider Ice Universe, doorgaans goed op de hoogte, heeft Samsung het gewicht van de Galaxy Z Flip 8 weer naar beneden weten te brengen. De smartphone zou 180 gram wegen. Ter vergelijking: de Galaxy Z Flip 7 weegt 188 gram. Een heel groot verschil is dat niet, maar alle beetjes helpen.

Renders van de Flip 8

Misschien nog belangrijker is dat de Flip 8 ook weer dunner wordt. Ice Universe claimt dat de telefoon uitgeklapt slechts 6,1 millimeter dik is. Bij de Flip 7 is dat 6,6 millimeter. De originele Galaxy Z Flip uit 2020 mat trouwens 7,2 millimeter. Hoe dunner de behuizing, hoe makkelijker de telefoon dichtgeklapt natuurlijk in je broekzak glijdt.

Het toestel draait vermoedelijk op de Exynos 2600-chip die ook in de Galaxy S26 zit. Verdere vernieuwingen lijken schaars. Zo behoudt de Flip 8 zijn (vrij kleine) accu van 4300 mAh, die je met maximaal 25 watt oplaadt. Ook aan de 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens verandert niets.

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Hogere prijs verwacht

Door de schaarste aan werkgeheugen verwachten we dat Samsung de prijzen van zijn vouwbare smartphones dit jaar zal verhogen. Volgens geruchten betaal je voor de Flip 8, met 12GB RAM en 256GB opslag, straks 1299 euro. De Flip 7 had vorig jaar een adviesprijs van 1199 euro. Inmiddels tik je hem op de kop voor Niet leverbaar.

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