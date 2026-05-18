‘Galaxy Z Flip 8 is laatste klaptelefoon van Samsung’

Mike Peek
Mike Peek
18 mei 2026, 9:03
3 min leestijd
‘Galaxy Z Flip 8 is laatste klaptelefoon van Samsung’

Stopt Samsung met het maken van klaptelefoons? Dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar er ontstaan wel geruchten in die richting. De Galaxy Z Flip 8 zou het laatste toestel in zijn soort zijn.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung stopt met maken klaptelefoons’

Sinds Samsung de eerste Galaxy Z Flip uitbracht in 2020 is er veel veranderd. De schermen werden groter, de accu groeide en de camera’s werden beter. Inmiddels lijkt de rek er echter wel een beetje uit. Als de geruchten kloppen, verandert er bij de Galaxy Z Flip 8 maar weinig ten opzichte van de Flip 7.

Volgens een lekker op Weibo is dat één van de redenen waarom Samsung mogelijk stopt met het maken van dergelijke klaptelefoons. Het huidige ontwerp laat weinig ruimte meer voor verbetering. Daarnaast lopen de kosten steeds hoger op, terwijl consumenten niet bereid zijn om (nog) meer te betalen voor hun volgende Flip.

Samsung Galaxy Z Flip 8 renders gelekt
Renders van de Samsung Galaxy Z Flip 8

Dat zou anders zijn bij de Fold-modellen omdat die een groter scherm bieden dan normale smartphones. Daarom wil Samsung zich meer richten op het maken van dat soort ‘foldables’, waar bovendien een hogere winstmarge op zit.

De lekker komt tot deze conclusie omdat er nog geen aanwijzingen zijn dat Samsung een Galaxy Z Flip 9 ontwikkelt. Of dat ook echt betekent dat de Z Flip 8 het laatste klaptoestel van Samsung wordt, moeten we afwachten. We nemen deze geruchten sowieso met een gezond korreltje zout, want het bedrijf verkoopt nog altijd miljoenen Flips per jaar.

Meer over de Galaxy Z Flip 8

Samsung presenteert de Galaxy Z Flip 8 (en de Z Fold 8) volgens de meest recente berichten op 22 juli aanstaande. Het toestel krijgt weer een 4,1 inch-scherm aan de buitenzijde en een groot 6,9 inch-display aan de binnenkant. Hij zou net iets dunner worden dan zijn voorganger en op een snellere Exynos 2600-chip draaien. Aan de camera’s verandert waarschijnlijk weinig.

Vaker Android Planet tegenkomen in je zoekresultaten? Voeg ons dan toe als voorkeursbron. Dat kan heel eenvoudig via de knop hieronder.

Zie Android Planet vaker in Google

Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Android-nieuws, reviews, tips.

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google

Via: Digitaal in een oogwenk
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘Samsung lanceert nieuwe vouwtelefoons en meer op deze datum’

‘Samsung lanceert nieuwe vouwtelefoons en meer op deze datum’

13 mei 2026

‘Geen upgrade: Samsung Galaxy Z Flip 8 blijft achter op dit punt’

‘Geen upgrade: Samsung Galaxy Z Flip 8 blijft achter op dit punt’

22 april 2026

Samsung Galaxy Z Flip 8 lekt uit (maar er is weinig verschil)

Samsung Galaxy Z Flip 8 lekt uit (maar er is weinig verschil)

10 april 2026

‘Zet 22 juli in je agenda: Samsung presenteert dan nieuwe foldables’

‘Zet 22 juli in je agenda: Samsung presenteert dan nieuwe foldables’

10 april 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren