‘Galaxy Z Flip 8 is laatste klaptelefoon van Samsung’

Stopt Samsung met het maken van klaptelefoons? Dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar er ontstaan wel geruchten in die richting. De Galaxy Z Flip 8 zou het laatste toestel in zijn soort zijn.

Sinds Samsung de eerste Galaxy Z Flip uitbracht in 2020 is er veel veranderd. De schermen werden groter, de accu groeide en de camera’s werden beter. Inmiddels lijkt de rek er echter wel een beetje uit. Als de geruchten kloppen, verandert er bij de Galaxy Z Flip 8 maar weinig ten opzichte van de Flip 7.

Volgens een lekker op Weibo is dat één van de redenen waarom Samsung mogelijk stopt met het maken van dergelijke klaptelefoons. Het huidige ontwerp laat weinig ruimte meer voor verbetering. Daarnaast lopen de kosten steeds hoger op, terwijl consumenten niet bereid zijn om (nog) meer te betalen voor hun volgende Flip.

Dat zou anders zijn bij de Fold-modellen omdat die een groter scherm bieden dan normale smartphones. Daarom wil Samsung zich meer richten op het maken van dat soort ‘foldables’, waar bovendien een hogere winstmarge op zit.

De lekker komt tot deze conclusie omdat er nog geen aanwijzingen zijn dat Samsung een Galaxy Z Flip 9 ontwikkelt. Of dat ook echt betekent dat de Z Flip 8 het laatste klaptoestel van Samsung wordt, moeten we afwachten. We nemen deze geruchten sowieso met een gezond korreltje zout, want het bedrijf verkoopt nog altijd miljoenen Flips per jaar.

Samsung presenteert de Galaxy Z Flip 8 (en de Z Fold 8) volgens de meest recente berichten op 22 juli aanstaande. Het toestel krijgt weer een 4,1 inch-scherm aan de buitenzijde en een groot 6,9 inch-display aan de binnenkant. Hij zou net iets dunner worden dan zijn voorganger en op een snellere Exynos 2600-chip draaien. Aan de camera’s verandert waarschijnlijk weinig.

