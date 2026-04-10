Samsung Galaxy Z Flip 8 lekt uit (maar er is weinig verschil)

De Samsung Galaxy Z Flip 8 is te zien op gelekte afbeeldingen. Het toestel lijkt precies op zijn voorganger, maar welke verbeteringen voert Samsung dan wel door?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Samsung Galaxy Z Flip 8-renders

De bekende telecominsider OnLeaks heeft in samenwerking met website MyMobiles de eerste renders van de Samsung Galaxy Z Flip 8 gelekt. De smartphone wordt pas later dit jaar onthuld, maar is nu dus wel te zien op scherpe afbeeldingen. Je bekijkt ze hieronder.

De Galaxy Z Flip 8 lijkt verdacht veel op zijn directe voorganger, de Z Flip 7. Zo is het scherm aan de buitenkant opnieuw zo’n 4,1 inch groot, terwijl je opengeklapt een 6,9 inch-display tot je beschikking hebt. Op de achterkant zien we opnieuw twee camera’s, waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoofdcamera en groothoeklens.

Het lijkt er echter op dat Samsung de Galaxy Z Flip 8 iets handzamer maakt. Opgevouwen zou het toestel iets dunner zijn, met de nadruk op ‘iets’. OnLeaks heeft het over een dikte van 13,2 millimeter, terwijl dit bij de vorige Flip-telefoon 13,7 millimeter is. De verwachte smartphone is daarmee een halve millimeter dunner.

Verder is er nog weinig over de Galaxy Z Flip 8 bekend. Wel is inmiddels duidelijk dat de vouwsmartphone waarschijnlijk op 22 juli uit de doeken wordt gedaan. Samsung zou op die dag een Unpacked-event in Londen organiseren, waar ook de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Fold 8 Wide worden verwacht.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Galaxy Z Flip 8

Mogelijk is de nieuwe Flip lichter dan zijn voorganger, maar hier is weinig over bekend. Bij de Galaxy A57, die sinds kort verkrijgbaar is, lukte het Samsung om de behuizing dunner én slanker te maken.

Tot de aankondiging van de Galaxy Z Flip 8 zijn we aangewezen op de Flip 7. Die lanceerde vorig jaar in juli met een adviesprijs van 1199 euro. Het vouwtoestel is inmiddels in prijs gezakt, waardoor je nog € 899,- betaalt. Daarmee haal je de beste Flip van Samsung tot nu toe in huis, zoals je in onze uitgebreide review kunt lezen:

