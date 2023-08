Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 camera’s: dit is er verbeterd

Op papier hebben de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 dezelfde camera’s als hun voorgangers. Toch is de kwaliteit daarvan volgens Samsung wel verbeterd. We zetten de veranderingen op een rij.

Camera’s Samsung Galaxy Z Flip 5: dit is er verbeterd

Toen Samsung de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 lanceerde, waren we over één aspect nogal teleurgesteld: de camera’s. De smartphone hebben precies dezelfde lenzen als hun voorgangers. Bij de Flip 5 gaat het om een 12 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. Selfies schiet je in een resolutie van 10 megapixel.

De Fold 5 heeft drie lenzen op de achterkant: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een telelens van 10 megapixel. Daarmee zoom je 3x in. Verder zijn er twee selfiecamera’s aanwezig: eentje in het scherm aan de buitenkant (10 megapixel) en eentje ónder het scherm aan de binnenkant (4 megapixel).

Niets nieuws onder de zon dus. Toch belooft Samsung dat je foto’s en video’s er dankzij softwarematige verbeteringen mooier uitzien dan bij de Flip 4 en Fold 4. We lopen ze in dit artikel met je langs. Wil je meer weten over deze smartphones? Check dan onze reviews hieronder.

Verbeterde Flexcam

Dankij Flexcam kun je de camera’s op de achterkant van de Galaxy Z Flip 5 gebruiken voor selfies. Die maak je met behulp van het grotere tweede scherm op de achterzijde. Deze foto’s zien er volgens Samsung beter uit dan voorheen omdat de huidtextuur mooier wordt weergegeven. Ook het contrast zou verbeterd zijn. Bovendien kies je nu of je zelfportretten een natuurlijke of warme uitstraling moeten hebben.

Verder schiet je mooiere video’s bij weinig licht. De beelden bevatten volgens Samsung minder ruis dan op de Galaxy Z Flip 4.

Mooiere selfies

Foto’s die je met de ‘normale’ selfiecamera’s van de Flip 5 en de Fold 5 maakt, zijn op dezelfde manier verbeterd als hierboven beschreven. Bovendien maakt de AI-software onderscheid tussen verschillende onderdelen van je gezicht (zoals de neus en oren) om deze individueel te perfectioneren. Daardoor moeten je selfies er scherper en helderder uitzien.

Ook kunnen de camera’s nu beter inschatten wat precies voor- en achtergrond is. Zo krijg je een mooiere scherptediepte met een natuurlijke vervaging. Je gezicht springt dus beter uit de foto’s.

Tot slot de selfiecamera onder het grote scherm van de Galaxy Z Fold 5. Omdat deze door de pixels van het display heen werkt, zien foto’s er minder gedetailleerd uit dan normaal. Samsung heeft gesleuteld aan de software die het eindresultaat mooier maakt. De kiekjes zouden niet alleen scherper zijn, maar ook minder ruis bevatten.

Inzoomen met minder kwaliteitsverlies

De Galaxy Z Fold 5 heeft zoals gezegd een optische telelens die het beeld 3x dichterbij haalt. De Flip 5 mist deze camera. Met beide toestellen kun je echter een flink stuk digitaal inzoomen. Samsung heeft de software hiervoor eveneens verbeterd.

De informatie die mist, wordt door AI zo goed mogelijk ingeschat en vervolgens toegevoegd aan de foto. Dat moet wederom zorgen voor minder ruis. Ook zou er meer detail zichtbaar zijn in de kiekjes dan voorheen.

Mooiere nachtfoto’s

Zowel de Flip 5 als Fold 5 draaien op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die is weer een stukje sneller dan zijn voorganger. Daardoor worden nachtfoto’s rapper verwerkt en hoef je minder lang te wachten op het eindresultaat. De nieuwe processor zorgt er ook voor dat foto’s die je bij weinig licht maakt helderder ogen dan voorheen. Ook bevatten ze, je raadt het al, minder ruis dan op voorgaande modellen.

Handiger documenten scannen

Als je weleens een document scant met je smartphone, dan weet je dat het resultaat soms onscherp kan zijn. Omdat er te weinig licht is of gewoon omdat je je handen niet helemaal stil hield. Samsung maakt gebruik van AI om wazige letters weer scherp te krijgen, zodat je geen tweede poging hoeft te wagen.

Ook handig: hield je het document vast en zijn je vingers in beeld te zien? Je kunt er nu voor kiezen om deze automatisch te laten verwijderen.

Verbeterde apps

Samsung heeft niet alleen de camera’s van de Galaxy Z Flip 5 en Fold Z 5 verbeterd, maar ook de camera-apps. Vanwege het grotere tweede scherm van de nieuwe Flip kon de app worden uitgebreid. Zo wissel je gemakkelijk tussen de foto-, portret- en videostand.

In de camera-app van de nieuwe Fold is de Pro-modus aangepakt. Verschillende functies als ISO en sluitertijd zijn nu beter zichtbaar en makkelijker aan te passen.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.