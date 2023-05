‘Samsung Galaxy Z Flip en Fold 5 verschijnen eerder dan verwacht’

Kijk jij uit naar de nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung? Dan heb je geluk, want de toptoestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant worden naar verluidt eerder aangekondigd. Weten hoe het zit? Lees dan verder.

‘Samsung Galaxy Z Flip en Fold 5 verschijnen op 26 juli’

Samsung organiseert jaarlijks twee grote evenementen. Op zo’n zogeheten Samsung Unpacked-event kondigt de fabrikant nieuwe smartphones en andere apparaten aan. In het voorjaar de vlaggenschepen, zoals de Galaxy S-smartphones en in het najaar de opvouwbare toestellen. Denk hierbij aan de meest recente Samsung Galaxy Z Flip en Fold 4.

Dit tweede evenement vond de afgelopen jaren altijd in augustus plaats, maar daar komt mogelijk verandering in. Volgens de Zuid-Koreaanse website Chosun Ilbo geeft Samsung de presentatie dit jaar namelijk al in juli.

Er wordt gesteld dat de vervroeging deel uitmaakt van Samsungs strategie om marktleider te blijven op de foldables-markt. Chosun Ilbo komt zelfs met een specifieke datum: de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 worden op 26 juni 2023 aangekondigd.

‘Beschikbaar vanaf 11 augustus 2023’

De vervroegde presentatie betekent helaas niet dat de nieuwe vouwtoestellen ook in juli al verkrijgbaar zijn. Daarvoor moet je wachten tot 11 augustus, aldus de bron. Tegelijkertijd met de foldables verschijnen ook de nieuwe Samsung-tablets, de Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra.

We verwachten dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 allebei draaien op de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2. Wellicht wordt deze speciaal voor de Samsung-modellen aangepast, net als bij de S23-serie, ‘for Galaxy’ heette dat. De Snapdragon 8 Gen 2 is de snelste mobiele processor van dit moment.

Ook is de techniek in de scharnieren verbeterd, waardoor de vouw in het midden van het scherm een stuk minder zal zijn. De smartphones zullen een tikkeltje minder beschermd zijn tegen water, met een IPX7-certificering in plaats van IPX8.

