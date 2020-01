De Samsung Galaxy Z Flip krijgt in totaal twee schermen, drie camera’s, krachtige specificaties en een behoorlijk fors prijskaartje. Dat en meer blijkt uit officieel uitziende renders van de inklapbare smartphone.



Samsung Galaxy Z Flip renders

WinFuture heeft de beelden online gezet. Deze Duitse blog deelt regelmatig juiste informatie over onaangekondigde smartphones. De Samsung Galaxy Z Flip-renders laten zien dat het toestel uit één langwerpig 6,7 inch-scherm (2636 x 1080 pixels) gaat bestaan, met een scharnier in het midden. Hierdoor kun je het toestel dichtklappen. Dit mechanisme kennen we bijvoorbeeld ook van de Motorola Razr, die later dit jaar in Nederland uitkomt.

De renders laten het niet goed zien, maar het lijkt erop dat de Samsung Galaxy Z Flip een inkeping precies in het midden van het scherm krijgt. Hierin zit de selfiecamera verwerkt. Deze heeft volgens WinFuture een 10 megapixel-resolutie. Ook bij de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra lijkt deze inkeping in het midden van het scherm terug te komen.

Verder krijgt de Samsung Galaxy Z Flip volgens de renders een tweede schermpje op de achterkant. Deze laat bijvoorbeeld gemiste oproepen zien wanneer je het grote display hebt dichtgeklapt. Ook tref je op de achterkant een dubbele camera. De primaire lens (12 megapixel) zou worden bijgestaan door een ultragroothoeklens voor het maken van groepsfoto’s. Deze heeft ook een 12 megapixel-resolutie.

Volgens WinFuture wordt de Samsung Galaxy Z Flip aangestuurd door een Snapdragon 855 Plus-processor. De krachtige chipset zou ondersteuning krijgen van 8 GB RAM en maar liefst 256 GB opslag. Er schijnt geen micro-sd-kaartondersteuning aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor 5G. WinFuture meldt ook dat de Galaxy Z Flip een accucapaciteit van 3300 mAh krijgt. Deze kun je snelladen met een vermogen van 15 Watt.



Verkrijgbaarheid

Uiteraard draait het toestel uit de doos op Android 10, de nieuwste versie. De Duitse website verwacht tot slot dat de Galaxy Z Flip ongeveer 1500 euro gaat kosten. Het toestel zou al vanaf 14 februari verkrijgbaar zijn. Vermoedelijk wordt de Galaxy Flip een paar dagen eerder, op 11 februari om 20:00 uur, gelijktijdig met de Galaxy S20-serie onthuld tijdens Samsung Unpacked 2020.

