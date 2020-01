De opvolger van de Galaxy Fold krijgt slechts twee camera’s, een fors scherm en relatief kleine accu. Dat blijkt uit nieuwe Samsung Galaxy Z Flip-specificaties.



‘Samsung Galaxy Z Flip specificaties liggen op straat’

De details zijn door Ishan Agarwal op Twitter gezet. De jonge techjournalist deelt regelmatig nieuwtjes over aankomende smartphones. Volgens de Indiër krijgt de Samsung Galaxy Z Flip slechts één camera op de achterkant. Het gaat hier om dezelfde 12 megapixel-sensor als die de Samsung Galaxy S20 vermoedelijk krijgt.

Zelfportretten maak je volgens Agarwal straks met een resolutie van 10 megapixel. Alhoewel het aantal megapixel zeker niet allesbepalend is voor de kwaliteit van foto’s hoeft te zijn, zijn beide getallen wel opvallend laag. Volgens geruchten krijgt de Galaxy S20 Ultra bijvoorbeeld een primaire lens van 108 megapixel en 40 megapixel-selfiecamera.

Verder zegt de techjournalist dat de Galaxy Z Flip een 6,7 inch-amoled-scherm krijgt, 256GB aan opslagruimte heeft en standaard op OneUI 2.1 draait. Samsung’s eigen softwareversie is gebaseerd op Android 10, de meest recente update. Daarnaast denkt Agarwal dat de Galaxy Z Flip een opslagcapaciteit van 3300 of 3500 mAh krijgt. Het toestel zou in twee kleuren verschijnen: paars en zwart.

Ook interessant: ‘Specificaties Samsung Galaxy S20-serie liggen nu al op straat: dit kun je verwachten’



Op naar 11 februari

Hoogstwaarschijnlijk wordt de Galaxy Z Flip op 11 februari aangekondigd tijdens Samsung Unpacked 2020. Op hetzelfde evenement worden ook de opvolgers van de Galaxy S10, S10 Plus en S10e onthuld. In aanloop naar deze presentaties komt er steeds meer informatie over alle toestellen naar buiten.

Indien bovenstaande informatie klopt, wordt de Galaxy Z Fold een beter betaalbaar alternatief voor de huidige Galaxy Fold. Laatstgenoemde is met zijn prijskaartje van 2020 euro allesbehalve goedkoop. Op basis van geruchten heeft de Galaxy Z Flip echter meer weg van een Galaxy S10 met vouwbaar scherm, waardoor hij vermoedelijk minder prijzig is dan zijn voorganger.

Op de hoogte blijven van de Galaxy S20-serie en Galaxy Z Flip? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android Planet-app voor je smartphone of tablet!

Het laatste nieuws over Samsung