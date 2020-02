Officiële video toont Samsung Galaxy Z Flip met opvouwbaar scherm

In een officiële teaservideo van Samsung is de nieuwe, opvouwbare Galaxy Z Flip in vol ornaat te zien. Het filmpje toont het speciale display en de dubbele camera achterop.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk hier de Galaxy Z Flip-video

De teaser werd tijdens de uitreiking van de Oscars getoond en dat is opvallend, want Samsung onthult de opvouwbare smartphone hoogstwaarschijnlijk morgen (11 februari) officieel. Dan staat een Unpacked-evenement op de planning, waar Samsung mogelijk ook de nieuwe Galaxy S20-telefoons uit de doeken doet.

De video toont het opvouwbare scherm van de Galaxy Z Flip, zoals de smartphone zou heten. In tegenstelling tot bij de Galaxy Fold klapt het toestel niet horizontaal open, maar verticaal. Het design heeft wat weg van de Motorola Razr, die je ook open en dicht kunt klappen, waarbij het toestel dichtgeklapt een stuk compacter is.

Ook zien we de camera’s in actie en is zichtbaar dat de Galaxy Z Flip een dubbele camera achterop heeft. Naast de camera’s zit een klein schermpje, waar bijvoorbeeld op wordt getoond dat je door iemand wordt gebeld. De selfiecamera zit verwerkt in het scherm zelf, net als bij de Galaxy S10- en Note 10-telefoons.

Meer over de opvouwbare smartphone

Morgenavond (11 februari) om 20.00 uur gaat het Unpacked-event van start. Tijdens dit evenement onthult Samsung zijn nieuwste smartphones, zoals de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Het bedrijf zou deze keynote ook willen gebruiken om de Galaxy Z Flip officieel aan te kondigen. Dan komen we ook te weten wat de definitieve specificaties zijn, wat het apparaat gaat kosten en wanneer de release plaatsvindt.

Volgens de laatste geruchten heeft de Samsung Galaxy Z Flip een 6,7 inch-scherm, Snapdragon 855 Plus-chip, 8GB RAM, 256GB aan opslagruimte en een 3300 mAh-accu met ondersteuning voor 15 Watt-snelladen. De vingerafdrukscanner zit naar verluidt aan de zijkant van de behuizing.

Op de hoogte blijven van al het Samsung-nieuws? Schrijf je in voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of download de Android Planet-app! Uiteraard zit de redactie van Android Planet morgenavond klaar om verslag te doen van alle aankondigingen.

Het laatste nieuws over Samsung