De Galaxy Z Fold 2, Samsungs nieuwste opvouwbare smartphone, is binnenkort in Nederland te koop. Het opvallende toestel ligt vanaf 18 september in de winkels en kost maar liefst 1999 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 2 release in Nederland

Samsung onthulde de Samsung Galaxy Z Fold 2 al vorige maand, maar maakte toen niet bekend wanneer de opvouwbare smartphone zou verschijnen. Daar komt nu verandering in: tijdens een nieuw Unpacked-event laat het bedrijf weten dat de opvouwbare telefoon op 18 september in de Nederlandse winkels ligt. Het toestel heeft een adviesprijs van 1999 euro en is daarmee ongeveer even duur als de eerste Fold.

Vanaf vandaag (1 september) is de Galaxy Z Fold 2 te pre-orderen in Nederland. De opvouwbare verschijnt in twee kleuren (Mystic Black en Mystic Bronze) en komt ook in verschillende scharnierkleuren: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red en Metallic Blue. Zo kun je het dure toestel een persoonlijk tintje geven.

De Galaxy Z Fold 2 is een flinke verbetering ten opzichte van de originele Fold. Samsung heeft de schermen verbeterd én groter gemaakt, omdat de randen veel dunner zijn. Ook heeft de Fold 2 een sterker scharnier. Op de voorkant, als het toestel dichtgevouwen is, zit nu een 6,23 inch-display met dunne bezels. Bij de vorige Fold zagen we daar een piepklein 4,6 inch-schermpje met enorm randen.

Groter scherm, 120Hz en betere hardware

Ook het grote scherm, als je de Fold Z 2 openvouwt, is aangepast. Het display meet 7,6 inch (in plaats van 7,3 inch) en heeft dunnere randen en geen notch meer. In het scherm zit alleen een klein gaatje voor selfiecamera, die foto’s in 10 megapixel maakt. De brede notch is dus verdwenen. Op de voorkant, in het zogeheten ‘Cover Display’, zit ook een 10 megapixel-selfiecamera.

Een belangrijke verbetering is dat het grote 7,6 inch-scherm nu een hogere ververssnelheid van 120Hz heeft. Hierdoor ogen beelden en animaties veel soepeler. Net als bij de Galaxy S20 en Galaxy Note 20 Ultra is de ververssnelheid ‘variabel’. Als je bijvoorbeeld een filmpje kijkt en de hoge verversfrequentie is niet per se nodig, dan schroeft de Fold Z 2 dit terug om stroom te besparen.

Over stroom gesproken: de Galaxy Z Fold 2 heeft een 4500 mAh-accu die een volle dag mee moet gaan. Het toestel ondersteunt snelladen, draadloos opladen en omgekeerd draadloos laden. Door dat laatste kun je andere apparaten (zoals je oordopjes of een telefoon van een vriend of vriendin) opladen door ze op de achterkant van de Fold Z 2 te leggen.

Onder de motorkap van de Samsung Galaxy Z Fold 2 zit verder een Snapdragon 865 Plus-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Ook aanwezig is een vingerafdrukscanner aan de zijkant, stereospeakers en een driedubbele camera achterop. Er zijn drie lenzen van 12 megapixel: een normale camera, groothoeklens en telelens. Het apparaat draait op Android 10 en krijgt drie grote Android-upgrades.

Veel nieuwe features

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 2 ook verschillende nieuwe features gegeven. Zo is er de Flex Mode: zet je het toestel half opengevouwen op bijvoorbeeld een tafel, dan past de software zich daarop aan. Maak je dan bijvoorbeeld een foto met de Camera-app, dan zie je op het bovenste gedeelte van het scherm het beeld, en onderaan de viewfinder met alle knopjes en opties.

Met Dual Preview kun je tijdens het maken van foto’s het grote en kleine scherm tegelijk gebruiken. Zowel de fotograaf als de persoon die je fotografeert ziet dan een preview van hoe het kiekje eruit komt te zien. Verder is het uiteraard mogelijk om – net als bij de eerste Fold – meerdere apps tegelijk te draaien, zodat je fijner multitaskt.

Samsung zegt dat meer applicaties zijn geoptimaliseerd voor het grote scherm van de Fold 2. Voorbeelden hiervan zijn YouTube, Microsoft Word, PowerPoint en Excel. Je krijgt dan een pc-achtige interface voorgeschoteld, waardoor je de Z Fold 2 als een volwaardige tablet kan gebruiken.

