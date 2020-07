We verwachten de Galaxy Fold-opvolger later dit jaar te gaan zien. Nu zijn veel van de vermeende Samsung Galaxy Z Fold 2 specificaties al verschenen.

Vermeende Samsung Galaxy Z Fold 2 specificaties

De vermoedelijke naam van de opvolger van de Samsung Galaxy Fold wordt Samsung Galaxy Z Fold 2. Nu is ook een lijst van vermeende specificaties verschenen van dit aankomende vouwbare toestel van Samsung. De bron is ETNews, een nog steeds wat twijfelachtige bron als het gaat om het lekken van juiste informatie.

Het scherm heeft (uitgevouwen) een diagonaal van 7,7 inch. Daarbij heeft het display een ververssnelheid van 120Hz, net als de Samsung Galaxy S20-lijn. Ook is er een laagje UTG aanwezig op het scherm, oftewel Ultra Thin Glass. Dat moet zorgen voor wat extra stevigheid en minder kans op krassen en andere beschadigingen, net zoals bij de Galaxy Z Flip.

Volgens de nieuwe info is aan de voorkant nog een tweede display aanwezig, met een diagonaal van 6,23 inch. Dat strookt niet met eerder verschenen renders van het aankomende toestel. Beide schermen bevatten een super amoled-paneel, waar Samsung bekend om staat. Dat betekent dat de kleuren van het scherm afspatten en zwart echt zwart is. Ook is een fysieke vingerafdrukscanner weer aanwezig, net als bij de eerste Fold, te vinden aan de rechter zijkant van het toestel.

Zelfde camera’s als Galaxy S20?

Volgens de bron heeft de Z Fold 2 een 10 megapixel selfiecamera aan boord. Aan de achterkant zouden drie camera’s aanwezig zijn. De hoofdcamera schiet plaatjes van maximaal 12 megapixel en ook is er een groothoeklens aanwezig met die resolutie. De derde camera gebruik je om te zoomen, wat kan met de 64 megapixel-sensor. Als dat klopt zien we dezelfde camera’s als bij de Galaxy S20.

Qua processor noemt ETNews voor de Europese markt geen specificaties, maar waarschijnlijk gaat het om de Exynos 990-chip, die Samsung al vaker gebruikt. Verschillende bronnen op Twitter laten namelijk weten dat ook de aankomende Galaxy Note 20-lijn deze processor nog aan boord heeft. Inmiddels is deze chip al wat ouder en het gebruik van een nieuwe variant lag dan ook in de lijn der verwachting.

Er komen varianten met 256GB en 512GB opslag op de markt en uiteraard is ook een 5G-chip aanwezig. De twee accu’s in het toestel krijgen samen een capaciteit van 4365 mAh. Ook draadloos opladen is mogelijk, wat kan met maximaal 15 Watt. Tot slot verwachten we dat het toestel draait op Android 10, met de eigen Samsungschil die daar overheen ligt.

