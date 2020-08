Samsung’s nieuwe topmodel, de Galaxy Z Fold 2 5G werd al kort aangekondigd tijdens de presentatie van de Samsung Galaxy Note 20, maar de officiële presentatie vindt 1 september plaats. Dit weten we al over het nieuwe vouwbare toestel van Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 2 specs: vooral heel veel scherm

De Samsung Galaxy Z Fold 2 5G imponeert vooral met zijn twee beeldschermen. Zo is het scherm aan de buitenkant groter geworden ten opzichte van zijn voorganger de Samsung Galaxy Fold (6,2 tegen 4,6 inch). Ook het scherm binnenin is gegroeid (7,6 tegen 7,3 inch).

Het Duitse WinFuture meldt dat gebruikers drie apps tegelijk op het gigantische (opengevouwen) scherm kunnen tonen. Samsung levert bij het toestel extra plastic beschermfolie om dat forse scherm extra goed te beschermen.

Samsung laat weten dat ze het in het scherm verwerkte scharnier flink hebben herzien en verbeterd. Dat is niet de enige belofte, Samsung meldt namelijk dat de Galaxy Z Fold 2 5G nu ook veel beter beschermd is tegen het binnendringen van stof en vuil.

Het hoofdscherm, dat met flexibel glas is afgewerkt, kan naar wens in iedere hoek worden gevouwen. Het buitenste scherm heeft een ververssnelheid van 60 Hertz (Hz). Dit betekent dat het display 60 keer per seconde van pixels ververst. Het binnenste scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz en toont daarmee meer vloeiende beelden.

Waar is de vingerafdrukscanner te vinden? WinFuture claimt dat Samsung deze naar de zijkant van het toestel verplaatst. Waarschijnlijk is hiervoor gekozen, omdat er niet genoeg ruimte onder het display is.

Op het eerste gezicht hebben de camera’s van de Galaxy Z Fold 2 5G geen echte upgrade gekregen ten opzichte van de eerste Galaxy Fold. De drie camera’s op de achterzijde van het toestel zijn respectievelijk een 64 megapixel-zoomlens met 3x optische zoom, een 12 megapixel-groothoekcamera en een 12 megapixel-ultragroothoekcamera. De verbeteringen zitten in de details, bijvoorbeeld in de optimalisering van de hoofdcamera.

Met een resolutie van 10 megapixels is de frontcamera onveranderd gebleven ten opzichte van de eerste generatie Galaxy Fold.

De schoonheid van de Galaxy Z Fold 2 zit aan de binnenkant

Dan nu de binnenkant van het toestel. In tegenstelling tot de Galaxy Note 20-modellen krijgt de nieuwe Fold 2 5G een Qualcomm Snapdragon 865 Plus-processor. Momenteel wordt dit type processor als beste optie voor Android-telefoons gezien. Verder heeft het toestel volgens WinFuture 256GB opslagcapaciteit en 12GB werkgeheugen.

Volgens WinFuture gaat het toestel zo’n 31 uur mee op een volle accu en (snel) opladen doe je via de usb-c-poort. Ook Wireless Powershare is aanwezig, Samsungs draadloze oplaadtechniek om andere apparaten van stroom te voorzien, zoals oordopjes.

Wat het nieuwe topmodel gaat kosten? De Duitse website denkt dat de Samsung Galaxy Z Fold 2 voor een schamele 1999 euro van jou kan zijn. Het toestel komt uit in twee kleuren: brons en zwart.