Steeds meer fabrikanten wagen zich aan opvouwbare smartphones. Samsung is inmiddels alweer bij de derde generatie beland. Een welkome vernieuwing: de prijs van de aankomende vouwtelefoon wordt naar verluidt een stuk lager dan die van zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt 20 procent goedkoper dan Z Fold 2

De Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt volgens SamMobile 20 procent goedkoper dan zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 2. Deze prijsdaling is meer dan welkom, aangezien de Z Fold 2 afgelopen jaar voor een stevige 1999 euro op de markt kwam. Een prijsdaling van 20 procent resulteert in een adviesprijs van zo’n 1600 euro voor de Z Fold 3.

De Galaxy S21 Ultra, het niet-opvouwbare toptoestel van Samsung, ging vlak na de release over de toonbank voor 1349 euro. Hoewel die prijs nog altijd lager is dan 1600 euro, komen de twee aardig bij elkaar in de buurt. Door de prijs van de Galaxy Z Fold 3 lager te maken, hoopt Samsung vouwbare smartphones toegankelijker te maken.

Selfiecamera onder het scherm en nieuwe kleuren

In het kader van toegankelijkheid krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 3 volgens bekende lekker Ross Young een aantal nieuwe kleuren. De focus wordt hierbij gelegd op een nieuwe ‘cream’-kleur. Ook is de smartphone straks verkrijgbaar in het groen, zwart en zilver.

Render van de Samsung Galaxy Z Fold 3 in de nieuwe ‘cream’-kleur

Het ontwerp van de Galaxy Z Fold 3 blijft naar verwachting nagenoeg hetzelfde als dat van zijn voorganger. Wel krijgt de cameramodule op de achterkant een andere uitstraling. Ook zijn er geruchten dat de Z Fold 3 het eerste Samsung-toestel met een selfiecamera onder het scherm wordt.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 3

De geruchtenmolen rondom de Samsung Galaxy Z Fold 3 is al enige tijd flink op gang. Samsung kondigt het toestel naar verwachting in augustus aan, samen met de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy S21 FE. Naast de eerdergenoemde selfiecamera onder het scherm en de lagere prijs, wordt het toestel waarschijnlijk de eerste waterdichte vouwtelefoon.

De Galaxy Z Fold 3 draait hoogstwaarschijnlijk op Android 11 en is voorzien van een Snapdragon 888-chip. Dit is de snelste mobiele processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Zodra meer informatie over de nieuwe Samsung-telefoon opduikt, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Meer nieuws over Samsung: