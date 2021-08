Livestream: volg de onthulling van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3

Vanmiddag om 16.00 uur onthult Samsung zijn nieuwe opvouwbare smartphones. Wil je de aankondiging zelf volgen? Check dan deze livestream.

Samsung Galaxy Z Fold 3 livestream: volg ‘m hier

Later vandaag om 16.00 uur vindt het langverwachte Galaxy Unpacked-evenement van Samsung plaats. Tijdens het event presenteert de fabrikant zijn nieuwste opvouwbare smartphones. Het gaat om de Galaxy Z Fold 3, die kan openklappen tot een soort tablet, en de Galaxy Z Flip 3 die als een klaptelefoon werkt. De toestellen beloven grote verbeteringen met zich mee te brengen.

Net als bij andere Samsung-aankondigingen kun je de onthulling van de Fold 3 en Flip 3 zelf volgen. Meekijken kan via de YouTube-stream hierboven of je gaat naar de officiële website van Samsung. Als gezegd begint het evenement om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Lukt het je niet om de presentatie te volgen? Houd dan Android Planet in de gaten, want we vertellen je natuurlijk alles over de opvouwbare telefoons op onze website. Of download de Android Planet-app en check de nieuwsbrief.

Galaxy Fold 3, Flip 3 en meer

Door alle geruchten hebben we al een erg goed beeld van wat Samsung gaat laten zien. De nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 staan centraal tijdens de presentatie. Dit zijn de nieuwste opvouwbare smartphones van de fabrikant en de opvolgers van de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2. De verwachting is dat de toestellen steviger, mooier en sneller zijn.

Volgens de laatste berichten zijn de opvouwbare telefoons ook een stuk goedkoper dan hun voorgangers, wat natuurlijk mooi nieuws is. Verder is de verwachting dat Samsung tijdens het evenement zijn nieuwste smartwatch uit de doeken doet: de Galaxy Watch 4. Ook gaan er veel geruchten over de Galaxy Buds 2, de draadloze oordopjes met beter geluid en actieve noise cancelling.

Wat de nieuwe Samsung-producten allemaal te bieden hebben, wat ze kosten en wanneer ze in Nederland verschijnen, lees je later vandaag allemaal op Android Planet.

