Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 officieel: alles wat je moet weten

Eindelijk is het zover: Samsung heeft zijn nieuwe opvouwbare smartphones onthuld. De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn steviger, krachtiger en mooier dan hun voorgangers. Lees hier alles over de gloednieuwe toestellen.

Samsung Galaxy Z Fold 3 officieel aangekondigd

Na veel geruchten, gelekte foto’s en specificaties is het nu tijd voor de aankondiging van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De smartphones zijn de opvolgers van de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip en op verschillende punten verbeterd. Ook zijn ze een stuk goedkoper geworden, waardoor de opvouwbare toestellen voor meer mensen aantrekkelijker moeten worden. De Fold 3 en Flip zijn vanaf vandaag (11 augustus) te pre-orderen en liggen op 27 augustus in de winkels.

Laten we beginnen met de Samsung Galaxy Z Fold 3. De opvouwbare telefoon is een stuk steviger en ook waterdicht, net als de Flip 3. Hiervoor heeft de smartphone een IPX8-certificatie, zodat ‘ie bijvoorbeeld een flinke regenbui overleeft. Daarnaast wordt de Z Fold 3 beschermd door Gorilla Glass Victus en een speciaal laagje over het scherm.

Het scharnier, dat wordt gebruikt om het toestel open- en dicht te klappen, is ook degelijker. Volgens Samsung kan de Galaxy Z Fold 3 (en Flip 3) 200.000 keer open en dicht vouwen zonder dat dit voor problemen zorgt.

Dichtgeklapt een scherm van 6,2 inch (hd-resolutie), opengeklapt 7,6 inch (hoge resolutie)

(hd-resolutie), opengeklapt (hoge resolutie) 120Hz-ververssnelheid voor vloeiende animaties en beelden

voor vloeiende animaties en beelden Snapdragon 888 -processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte

-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte Drie camera’s achterop : 12 + 12 + 12 megapixel

: 12 + 12 + 12 megapixel 4 megapixel-selfiecamera onder het scherm (opengeklapt) , die je nauwelijks/niet ziet

, die je nauwelijks/niet ziet 10 megapixel-frontcamera (dichtgeklapt) voor selfies en videobellen

4400 mAh-accu , 25 Watt-snelladen, 10 Watt draadloos opladen

, 25 Watt-snelladen, 10 Watt draadloos opladen S Pen-ondersteuning

Draait op Android 11, krijgt lang updates

Een andere belangrijke verbetering is dat de Galaxy Z Fold 3 ondersteuning heeft voor de S Pen, de bekende stylus van Samsung. Het bedrijf introduceert twee pennetjes: de S Pen Fold Edition en S Pen Pro, waarbij de Fold Edition iets kleiner is en geen bluetooth-ondersteuning heeft. De S Pen Pro heeft dit wel.

Het buitenste scherm van de Fold 3 is ongeveer even groot als dat van zijn voorganger: 6,23 inch. Dit display kun je gebruiken om berichtjes te checken, een reactie te typen en allerlei apps te gebruiken. Vouw je het toestel open, dan heb je een veel groter 7,6 inch-display. Het grotere scherm is ideaal als je gaat multitasken of bijvoorbeeld YouTube-video’s en Netfix-films en -series wil kijken. Beide schermen hebben een hoge ververssnelheid van 120Hz gekregen, waardoor alles erg vloeiend oogt.

Een toffe vernieuwing is dat de selfiecamera bij onder het grote display is geplaatst en dus (bijna) onzichtbaar is. Bij de de Galaxy Z Fold 2 zat de selfiecamera nog in een klein gat in het scherm. De resolutie is met 4 megapixel nu wel behoorlijk laag, maar het grote voordeel is dat het scherm nu niet meer wordt onderbroken. Volgens Samsung is het display van de Fold 3 ook helderder en energiezuiniger dan voorheen.

Galaxy Z Flip 3: steviger en goedkoper

Ook nieuw is de Galaxy Z Flip 3, een toestel dat je dicht kan klappen. Doe je dit, dan is de Flip 3 een stuk handzamer en bijvoorbeeld makkelijker in je broekzak te stoppen. De smartphone heeft een nieuw design gekregen, waarbij de achterkant twee verschillende kleuren heeft. Hierdoor is het uiterlijk wat speelser, zoals je op de foto hieronder ziet.

Belangrijk is dat het ‘Cover Screen’, het kleine schermpje dat je kan gebruiken als de Galaxy Z Flip 3 is dichtgeklapt, nu veel groter is. Het extra display meet 1,9 inch (in plaats van 1,1 inch bij de Galaxy Z Flip), waardoor je meldingen en berichtjes makkelijker kan aflezen en bijvoorbeeld je agenda checkt. Samsung introduceert ook diverse widgets om informatie te bekijken.

6,7 inch-amoled-scherm (2640 bij 1080 pixels), 120Hz-ververssnelheid

(2640 bij 1080 pixels), 120Hz-ververssnelheid 1,9 inch-display aan de buitenkant (260 bij 512 pixels) voor notificaties en meer

(260 bij 512 pixels) voor notificaties en meer Draait op de Snapdragon 888 -processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte

-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte Twee 12 megapixel-camera’s achterop (hoofd- en groothoeklens) en 10 megapixel-selfiecamera

achterop (hoofd- en groothoeklens) en 10 megapixel-selfiecamera Stof- en waterdicht door IPX8-certificatie

Draait op Android 11, kan overweg met 5G

3300 mAh-accu , snelladen met 15 Watt

, snelladen met 15 Watt Vingerafdrukscanner aan de zijkant, gezichtsherkenning ook aanwezig

De Samsung Galaxy Z Flip 3 draait op dezelfde Snapdragon 888-processor als de Fold 3 en heeft veel werk- en opslaggeheugen. Foto’s maakt de telefoon met de dubbele camera achterop. Zowel de primaire camera als de groothoeklens en hebben een resolutie van 12 megapixel. De frontcamera maakt selfies in 10 megapixel en is volgens Samsung verbeterd.

Tot slot is de Galaxy Z Flip 3 steviger en waterdicht, waardoor ‘ie langer mee moet gaan. De accu is met 3300 mAh niet gegroeid of gekrompen en ook de oplaadsnelheid (15 Watt) is helaas niet verbeterd. Draadloos opladen en omgekeerd draadloos laden (voor bijvoorbeeld je oordopjes) is wel aanwezig.

Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3: de prijzen, pre-order en release

De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn vanaf vandaag (11 augustus) te bestellen bij Samsung, providers en de meeste (web)winkels. Op 27 augustus vindt de officiële release plaats en krijgen de eerste kopers de toestellen in huis. Vanaf die datum zijn de opvouwbare telefoons ook overal in Nederland te koop.

Voor de Galaxy Z Fold 3 betaal je 1799 euro, terwijl de Galaxy Z Flip 3 voor 1049 euro over de toonbank gaat. Daarmee zijn beide toestellen honderden euro’s goedkoper dan de vorige Fold en Flip.

Kies je ervoor de nieuwe Fold 3 of Flip 3 te pre-orderen, dan krijg je een jaar lang gratis Samsung Care+. Met deze dienst wordt schade door ongelukken vergoed. Dat is handig als je het scherm per ongeluk beschadigt, of als je nieuwe telefoon door water niet meer goed functioneert. Bij de Z Fold 3 krijg je bovendien een hoesje met S Pen en oplader (ter waarde van 89 euro) cadeau, en Samsung belooft 200 euro extra inruilwaarde.

