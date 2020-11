De laatste jaren worden telefoonschermen steeds groter en de bezels steeds smaller. Maar waar komt de selfie-camera dan terecht? Het ontwerp van de Samsung Galaxy Z Fold 3 komt met een antwoord: de frontcamera verdwijnt onder het scherm.

‘Samsung test onder-scherm camera met Samsung Galaxy Z Fold 3’

Het Koreaanse ET News meldt dat Samsung zich voorbereidt op de toepassing van een zogenaamde under-display camera (UDC). De website verwacht dat de smartphone-fabrikant in het derde kwartaal van 2021 deze UCD-techniek voor het eerst introduceert met de Galaxy Z Fold 3.

Onder-scherm camera’s zijn niet nieuw. Toestellen van Oppo en Xiaomi verschenen al met zo’n gecamoufleerde camera. Helaas zijn de foto’s van deze camera’s niet bijzonder goed. Samsung pakt dit probleem aan met een ‘speciaal display-ontwerp’ dat pixels over de camerasensor verbreedt. Hierdoor valt er meer licht op de lens. Het resultaat? Een net wat beter fotoresultaat.

Waarom kiest Samsung voor de Galaxy Z Fold 3?

Vooral voor de Galaxy Z Fold 3 lijkt de camera onder het scherm een overbodige luxe. Je kunt met de vouwbare telefoon net zo makkelijk een selfie met de hoofdcamera en buitendisplay maken. Toch blijft Samsung vastbesloten om een camera in het binnenste scherm op te nemen.

Eigenlijk is de opvolger van de Samsung Galaxy Z Fold 2 juist daardoor de perfecte telefoon om de techniek van onder-scherm camera’s te perfectioneren. Mocht de frontcamera toch niet helemaal naar wens zijn, dan kunnen gebruikers altijd nog de hoofdcamera met buitendisplay gebruiken.

Meer over de Galaxy Z Fold 2

Ook zonder verborgen selfiecamera is de Galaxy Z Fold 2 een interessant toestel. Het apparaat klapt uit tot een compacte tablet en heeft krachtige hardware. De Samsung Galaxy Z Fold 2 is hierdoor een indrukwekkend apparaat. Het toestel voelt robuust, compleet en is veelal fijn om mee te werken.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft een adviesprijs van 1999 euro en is sinds 18 september 2020 leverbaar.

