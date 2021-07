‘Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt selfiecamera van slechts 4 megapixel’

De Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt een selfiecamera onder het scherm met een lage resolutie van 4 megapixel. Ook wordt het toestel waterbestendig en krijgt het ondersteuning voor twee verschillende S Pennen.

Gerucht: selfiecamera van Samsung Galaxy Z Fold 3 is onder het scherm weggewerkt en krijgt lage resolutie

De Galaxy Z Fold 3 is naar verwachting de het eerste Samsung-smartphone met een camera onder het opvouwbare scherm. Tot voor kort wisten we hier nog maar weinig over. Betrouwbare lekker Evan Blass brengt hier verandering in. Volgens hem krijgt de sensor een resolutie van slechts 4 megapixel.

Een 4 megapixel-camera is voor 2021-begrippen behoorlijk karig. Mogelijk is de lage resolutie nodig om de sensor onder het scherm weg te kunnen werken. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsungs huidige vlaggenschip, heeft een 40 megapixel-selfiecamera. Dat is nogal een verschil.

Few upcoming foldable details.



Z Flip3

– 6.7" internal / 1.9" cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie)



Z Fold3

– 7.6" internal / 6.2" external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition)



Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan Blass (@evleaks) July 26, 2021

Gelukkig krijgt de Galaxy Z Fold 3 ook een selfiecamera aan de voorkant. Deze is niet onder het scherm weggewerkt en krijgt volgens Blass een resolutie van 10 megapixel. Dat is nog steeds vier keer zo laag als de sensor van de S21 Ultra. Toch klinken foto’s met een resolutie van 10 megapixel ons alweer een stuk schappelijker in de oren.

Waterbestendig en twee verschillende S Pennen

Blass bevestigt opnieuw recente lekken die wijzen op een IPX8-waterbestendigheidsclassificatie. Het grootste mankement van vouwtelefoons is nog altijd duurzaamheid. Vouwbare smartphones hebben nu eenmaal bewegende onderdelen en kieren in de behuizing. Enige mate van waterbestendigheid is dan ook meer dan welkom.

De IPX8-classificatie in combinatie met S Pen-ondersteuning laat zien dat Samsung toegewijd is om de Galaxy Z-lijn duurzamer te maken. Het bedrijf probeert de opvouwbare smartphone daarnaast mainstream te maken. Over de S Pen meldt Blass dat Samsung twee verschillende edities uitbrengt; een Pro- en een Fold-editie. De verschillen tussen beide pennetjes zijn niet bekend.

Samsung kondigt de Samsung Galaxy Z Fold 3 samen met de Z Flip 3 aan op 11 augustus. We verwachten hier ook de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2 te zien. De presentatie is online live te volgen. Uiteraard doen we bij Android Planet uitgebreid verslag van het evenement.

