Zo stevig is de opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 3

In de nieuwste video van een bekende YouTuber is de stevigheid van de Samsung Galaxy Z Fold 3 uitgebreid getest. Het 1799 euro-kostende toestel wordt onderworpen aan een heuse ‘marteltest’. Kijk mee hoe de Fold 3 het er vanaf brengt.

Samsung Galaxy Z Fold 3 stevigheid getest

De Samsung Galaxy Z Fold 3 zit in onze broekzak en we zijn dan ook bezig met de uitgebreide review. We weten dat Samsung het toestel op meerdere gebieden heeft verstevigd, maar hoe degelijk is de Fold 3 daadwerkelijk?

Gelukkig is er de bekende YouTuber JerryRigEveryThing. Hij heeft de Z Fold 3 onder andere besmeurd met zand, bekrast met een stanleymes en gekeken of hij de smartphone doormidden kan breken. In onderstaande video zie je wat de nieuwe foldable allemaal aankan, en wat juist niet.

De Galaxy Z Fold 3 heeft twee schermen en Jerry begint met het bekijken van de krasgevoeligheid. Met een stanleymes wordt het scherm aan de buitenkant bekrast, althans zo lijkt het. Het gaat echter om de screenprotector en daarna kan er pas echt getest worden. Daarvoor wordt de schaal van Moh gebruikt, die de hardheid aangeeft van een specifiek materiaal. Krassen ontstaan bij niveau zes en dat klopt ook met het gegeven dat er een laagje Gorilla Glass Victus aanwezig is op dat scherm.

Een muntje of sleutel moet geen krassen achterlaten, maar moedwillig proberen krassen te maken met een scherp voorwerp wel. Ook blijft het opletten met een korreltje zand; dat is harder dan dit type glas en kan dus beschadigingen veroorzaken.

Dan is er natuurlijk ook nog het grote binnenste scherm waar dezelfde test wordt gedaan. Dit scherm is echter afgewerkt met een laagje versterkt plastic, waardoor krassen al ontstaan bij Mohschaal twee.

Frame van versterkt aluminium

Tijdens de presentatie liet Samsung weten dat het frame van versterkt aluminium is gemaakt. De coating aan de buitenkant is er echter makkelijk af te schrapen met een stanleymes. Dat bekrassen lukt op alle zijdes en ook op het grote scharnier van het toestel. Het is het eerste vouwbare toestel dat volledig waterdicht is, maar tegen stof kan ‘ie niet.

Een hand met zand en gruis wordt op het scherm gegooid en het toestel wordt meerdere malen open en dichtgedaan. Hoewel het toestel niet officieel stofdicht is, geeft het grote scharnier geen krimp.

Daarna wordt er een aansteker gepakt en wordt er een vlam op het buitenste scherm gehouden. Na zo’n 14 seconden verschijnt er een donkerrode verkleuring, die niet meer wegtrekt. Het scherm aan de binnenzijde houdt het beter vol. Na zo’n 30 seconden ontstaat er wel wat verkleuring, maar die is een stuk lichter dan die aan de buitenzijde.

Tot slot is het tijd voor de ‘buigtest’, waarbij het toestel dichtgevouwen is en er flink wat kracht op wordt gezet. Daarbij geeft de Fold 3 geen kik en gebeurt er niks geks mee. Opengeklapt wordt er ook flink veel druk uitgevoerd, maar ook dan houdt het toestel zich prima en ontstaat er geen grote schade. Al met al is deze nieuwe Z Fold 3 een stuk steviger dan zijn voorganger, die bovenstaande testen niet allemaal overleefde.

