Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Fold 2: de 4 belangrijkste verschillen

Samsung heeft onlangs de Galaxy Z Fold 3 aangekondigd. De vouwbare smartphone komt ongeveer een jaar na de Galaxy Z Fold 2 op de markt. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee toestellen?

Samsung Galaxy Z Fold 3 versus Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung maakt inmiddels al drie jaar vouwbare smartphones. Het begon in 2019, met de komst van de Samsung Galaxy Fold. Inmiddels zijn we bij de derde generatie beland: de Samsung Galaxy Z Fold 3. In hoeverre lijkt de derde generatie op zijn voorganger, de Z Fold 2?

1. Ontwerp

Er zijn een aantal in het oog springende veranderingen tussen de twee toestellen. Zo is de cameramodule aan de achterzijde van de Z Fold 3 ten opzichte van de Z Fold 2 behoorlijk veranderd. Ook is de behuizing een stuk steviger geworden en is Z Fold 3 Samsungs eerste waterbestendige vouwtelefoon.

Natuurlijk komt de Galaxy Z Fold 3 in een aantal flitsende nieuwe kleuren op de markt. Zo is het toestel in een donkergroene en zilveren uitvoering verkrijgbaar. Ook is het scharnier platter geworden en zijn de kieren in de behuizing smaller. Al met al ziet de Z Fold 3 er een stuk gelikter uit dan zijn voorganger.

2. Display

Zowel de Samsung Galaxy Z Fold 3 als Fold 2 hebben twee schermen: een zogenoemd ‘cover-scherm’ aan de buitenkant en een groot, vouwbaar scherm aan de binnenkant. Waar het coverscherm op de Z Fold 2 nog een ververssnelheid van 60Hz had, is dat op de Z Fold 3 verhoogd naar 120Hz. Hierdoor ogen beelden en animaties veel vloeiender.

De selfiecamera onder het scherm van de Galaxy Z Fold 3

Allebei de schermen van de Fold 3 hebben een hoge ververssnelheid. Qua afmetingen zijn de displays gelijk met die van de Fold 2. Opvallend is dat de Z Fold 3 een selfiecamera onder het scherm heeft. De vorige Fold heeft nog een klein cameragat voor de selfiecamera. Deze maakt wel betere foto’s dan de nieuwe under-display-camera in de Z Fold 3.

3. Snelheid en accu

Zowel de Galaxy Z Fold 3 als Z Fold 2 zijn snelle smartphones met high-end chips. De Fold 3 heeft de Snapdragon 888, waar de Z Fold 2 het nog moet doen met de Snapdragon 865 Plus. Heel veel verschil zul je hier als gebruiker (nog) niet van merken. Beide smartphones zijn immers razendsnel.

De accu van de Galaxy Z Fold 3 is iets gekrompen ten opzichte van de Z Fold 2. Het verschil is erg klein, maar het is altijd jammer als fabrikanten accu’s kleiner maken. Een langere accuduur is voor iedereen mooi meegenomen. Dat hoeven we van de Z Fold 3 waarschijnlijk niet te verwachten.

4. S Pen-ondersteuning

De Samsung Galaxy Z Fold 3 heeft S Pen-ondersteuning. Dat geldt niet voor de Z Fold 2. Samsung heeft het vouwbare scherm van de Fold 3 zo’n 80 procent steviger weten te maken, waardoor de S Pen geen schade zal aanrichten. Het vouwbare scherm blijft echter gevoeliger dan het geharde glas dat voor normale smartphoneschermen wordt gebruikt.

Dankzij de S Pen-ondersteuning lijkt het erop dat Samsung de Galaxy Note-serie nu voor eens en altijd de nek om heeft gedraaid. Normaliter kondigt Samsung een nieuwe Note-smartphone aan rond deze tijd van het jaar.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 ligt vanaf 27 augustus in de winkels en is nu beschikbaar voor pre-order. Voor het toestel betaal je 1799 euro. Voor de Z Fold 2 betaal je inmiddels fors minder. Je beschikt dan dus niet over alle laatste features, maar loopt evengoed rond met een flitsende vouwtelefoon.

Wil je meer lezen over Samsungs nieuwe vouwtelefoon? Hier lees je alles wat je moet weten over de Samsung Galaxy Z Fold 3. Houd voor meer Samsung-nieuws onze website in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!