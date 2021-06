‘Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 verkrijgbaar vanaf 27 augustus’

De release van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 komt steeds dichterbij. Beide vouwbare telefoons zijn volgens een bekende lekker vanaf 27 augustus verkrijgbaar. Ook de releasedatum van de Samsung Galaxy Watch 4 is bekend.

‘Release Samsung Galaxy Fold 3 op 27 augustus’

De nieuwe vouwbare telefoons van Samsung zijn vanaf eind deze zomer verkrijgbaar. Dat schrijft de bekende lekker Jon Prosser op zijn nieuwe website Front Page Tech. De release van de Samsung Galaxy Z Fold 3 én de Galaxy Z Flip 3 staat volgens hem gepland op 27 augustus. De aankondiging van de smartphones vindt vermoedelijk dus eerder plaats, al weet Prosser niet precies wanneer.

Over deze telefoons gaan veel geruchten. Zo zou de Samsung Galaxy Z Fold 3 goedkoper worden dan zijn voorganger. Dat is wel nodig ook, want met een adviesprijs van zo’n 2000 euro was de Galaxy Z Fold 2 voor maar weinig mensen weggelegd. Inmiddels is dat toestel overigens wel flink in prijs gedaald. Daarnaast krijgt de Galaxy Z Fold 3 mogelijk een selfiecamera onder het scherm.

Concept van de Samsung Galaxy Z Flip 3

Ook de Samsung Galaxy Z Flip 3 wordt mogelijk iets goedkoper dan eerdere klaptelefoons, mits je genoegen neemt met het 4G-model. Daarnaast beschikt de Galaxy Z Flip 3 mogelijk over een 120Hz-scherm, dat het beeld 120 keer per seconde ververst. Scrollen door Instagram of je favoriete website ziet er op zo’n display veel soepeler uit.

‘Samsung Galaxy Watch 4 vanaf 11 augustus verkrijgbaar’

Op de Samsung Galaxy Watch 4 hoeven we nóg minder lang te wachten. Volgens Prosser ligt de nieuwe smartwatch op 11 augustus in de winkel. De opvolger van de Samsung Galaxy Watch 3 draait mogelijk niet langer op het besturingssysteem Tizen. Volgens geruchten maken alle smartwatches van Samsung namelijk de overstap naar Wear OS van Google.

