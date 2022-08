Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 officieel: alles wat je moet weten

Daar zijn ze dan: de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zijn officieel onthuld! De opvouwbare smartphones zijn weer iets krachtiger, maken betere foto’s en beschikken over andere verbeteringen. We vertellen je er in dit artikel alles over.

Samsung Galaxy Z Fold 4 officieel onthuld

We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. Samsung heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphones uit de doeken gedaan. De Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 volgen de Z Fold 3 en Z Flip 3 van vorig jaar op, en zijn op verschillende punten verbeterd. In dit artikel bespreken we de toestellen met je en lees je wat ze allemaal te bieden hebben.

Het absolute vlaggenschip is de Samsung Galaxy Z Fold 4. Het toestel ziet er grotendeels hetzelfde uit als zijn voorganger en moet het vooral hebben van subtiele verbeteringen. Samsung heeft de behuizing van de opvouwbare smartphone wel steviger gemaakt, waarbij een laagje Gorilla Glass Victus zorgt voor bescherming tegen krasjes.

Het scherm van de Galaxy Z Fold 4 kan iets helderder en ondersteunt opnieuw een 120Hz-ververssnelheid. Qua grootte is er niets veranderd: opengeklapt is het display 7,6 inch groot en het ‘cover screen’ meet 6,2 inch. De beeldverhouding is wel iets aangepast (en daarmee ook de resolutie), maar hier merk je in de praktijk nauwelijks iets van. Dit zijn de belangrijkste specificaties op een rijtje:

Opengeklapt een 7,6 inch-scherm , dichtgeklapt een 6,2 inch-display

, dichtgeklapt een 120Hz-ververssnelheid zorgt op beide schermen voor vloeiende beelden

zorgt op beide schermen voor vloeiende beelden Snapdragon 8 Plus Gen 1 -processor: de snelste van dit moment

-processor: de snelste van dit moment 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte aanwezig

Nieuwe camera’s: 50 + 12 + 10 megapixel voor betere foto’s

voor betere foto’s 4400 mAh-accu met 25 Watt snelladen

met 25 Watt snelladen Draait uit de doos op Android 12L , speciaal voor grote schermen

, speciaal voor grote schermen Meer multitasking-opties, ondersteuning voor S Pen

Door softwareverbeteringen is de Galaxy Z Fold 4 meer geschikt om mee te multitasken. Samsung heeft een zogeheten ‘taskbar’ toegevoegd, waarmee je simpel en snel je recent gebruikte apps kan openen. De nieuwe veegbewegingen moeten ervoor zorgen dat je makkelijker apps naast elkaar zet – of juist in volledig scherm opent.

De interne hardware heeft ook een upgrade gekregen. Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, de snelste mobiele chip van dit moment. Deze processor zit ook in andere toptoestellen als de OnePlus 10T en Asus Zenfone 9. Samsung prikt hier 12GB aan werkgeheugen en minstens 256GB aan opslagruimte bij. De accu is met 4400 mAh even groot als bij de Z Fold 3. De oplaadsnelheid is ook niet vooruit gegaan: dit gaat opnieuw met maximaal 25 Watt.

De camera’s zijn wel aangepast. De Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft achterop dezelfde camera’s als de Galaxy S22. De verbeterde 50 megapixel-hoofdcamera maakt mooiere foto’s en zou vooral bij moeilijke lichtomstandigheden beter moeten presteren. Naast de hoofdcamera beschikt de Z Fold 4 ook over een 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-zoomcamera.

Galaxy Z Flip 4: dit is er nieuw

Zoals verwacht komt Samsung ook met de Galaxy Z Flip 4. Dit is een opvouwbare telefoon die je dicht kan klappen, waardoor ‘ie heel compact wordt. Hierdoor kun je ‘m makkelijker in je broekzak kwijt, net als bij voorgaande Flip-telefoons van Samsung. Het design is onveranderd gebleven, al zijn er wel nieuwe kleurtjes om uit te kiezen.

Een belangrijke en fijne verbetering heeft te maken met de accu. Die is met 3700 mAh een stuk groter dan bij de Galaxy Z Flip 3 (3300 mAh), wat voor een betere batterijduur moet zorgen. Snelladen wordt ondersteund, maar dit gaat niet zo snel als bij andere high-end Android-smartphones. Een half uur aan het stroom vult de accu voor 50 procent.

6,7 inch-amoled-scherm (2640 bij 1080 pixels), 120Hz-ververssnelheid

(2640 bij 1080 pixels), 120Hz-ververssnelheid 1,9 inch-display aan de buitenkant (260 bij 512 pixels) voor notificaties

(260 bij 512 pixels) voor notificaties Krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor met 8GB RAM en minimaal 128GB opslag

met 8GB RAM en minimaal 128GB opslag Twee 12 megapixel-camera’s achterop, selfiecamera van 10 megapixel

achterop, selfiecamera van 10 megapixel 3700 mAh-accu gaat langer mee, snelladen met maximaal 25 Watt

gaat langer mee, snelladen met maximaal 25 Watt Draait op Android 12 met Samsungs One UI-software

Omdat de camerasensor meer licht opvangt, moeten foto’s in het donker mooier ogen. Naast een 12 megapixel-hoofdcamera heeft de Galaxy Z Flip 4 ook een 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-selfiecamera. Met de Flex-modus in de camera-app is het mogelijk om handsfree selfies en video’s te maken. De Quick Shot-functie is handig voor als je selfies wil maken vanaf het kleine cover-schermpje aan de buitenkant.

Verder heeft de Samsung Galaxy Z Flip 4 een IPX8-certificatie en daardoor is ‘ie waterdicht. Ook zijn features als 5G-ondersteuning en bluetooth 5.2 aanwezig. De vingerafdrukscanner zit – net als bij de vorige Galaxy Flip – aan de zijkant, zodat je het toestel makkelijk met je duim kan ontgrendelen.

Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4: prijzen, pre-order en release

De Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zijn vanaf vandaag (10 augustus) te pre-orderen, maar de telefoons zijn vanaf 11 augustus ook leverbaar. In tegenstelling tot vorig jaar hoeven we dus niet zo lang te wachten op de officiële release. Hieronder zetten we alle prijzen van de Z Fold 4 en Z Flip 4 op een rijtje.

Samsung Galaxy Z Fold 4: 12/256GB – 1799 euro

Samsung Galaxy Z Fold 4: 12/512GB – 1919 euro

Samsung Galaxy Z Fold 4: 12GB/1TB – 2159 euro



Samsung Galaxy Z Flip 4: 8/128GB – 1099 euro

Samsung Galaxy Z Flip 4: 8/256GB – 1159 euro

Samsung Galaxy Z Flip 4: 8/512GB – 1279 euro

