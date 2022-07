‘Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 krijgen (iets) hogere prijs dan voorgangers’

We moeten mogelijk iets dieper in de buidel tasten voor Samsungs nieuwe vouwtelefoons. Zowel de Samsung Galaxy Z Fold 4 als de Z Flip 4 zouden een wat hogere prijs krijgen dan hun voorgangers.

‘Hogere prijs voor Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4’

Sinds de eerste generatie vouwtelefoons heeft Samsung de prijs van nieuwe modellen steeds iets verder naar beneden bijgesteld. Daar komt dit jaar, waarschijnlijk door de torenhoge inflatie, mogelijk een einde aan. 9to5Google meldt dat zowel de Galaxy Z Fold 4 als de Z Flip 4 een hogere prijs krijgen dan voorheen.

Het gaat gelukkig niet om enorme verschillen. Een webwinkel publiceerde per ongeluk de prijs van de Galaxy Z Fold 4, die je openvouwt tot een kleine tablet. Het basismodel met 256GB opslagruimte stond online voor 1863 euro. De variant met 512GB opslag zou 1981 euro moeten opbrengen. Dat zijn ongebruikelijke getallen. Volgens 9to5Google zouden de prijzen afgerond kunnen worden naar 1849 en 1999 euro. Ter vergelijking: het basismodel van de Galaxy Z Fold 3 kostte aanvankelijk 1799 euro.

Render van de Z Flip 4

Voor een Galaxy Z Flip 4 met 128GB opslagruimte zou je 1080 euro moeten neertellen, wat afgerond 1099 euro kan worden. De Galaxy Z Flip 3 moest ten tijde van de release 1049 euro opbrengen. Inmiddels is dat klaptoestel overigens voor honderden euro’s minder verkrijgbaar.

Presentatie tijdens ‘Unfold your world’-event

Samsung presenteert de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 tijdens zijn ‘Unfold your world‘-evenement op 10 augustus. Het lijkt te gaan om bescheiden updates. De smartphones krijgen een snellere processor, betere camera’s en een verfijnd ontwerp. De Z Flip 4 beschikt waarschijnlijk ook over een grotere accu.

Tijdens deze presentatie verwachten we ook de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro te zien. Daarnaast lanceert Samsung waarschijnlijk de Galaxy Buds 2 Pro, de nieuw high-end oordopjes van het bedrijf. In de video hieronder nemen we al onze verwachtingen met je door.

