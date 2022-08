Video: Samsung Galaxy Z Fold 4 overleeft lading zand en buigtest

De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4 is door een YouTuber getest in extreme omstandigheden. De vouwtelefoon krijgt te maken met zand en wordt met een stanleymes bekrast. Bekijk hier hoe de Fold 4 de test doorstaat.

Samsung Galaxy Z Fold 4 stresstest

Vouwtelefoons hebben voor sommigen een negatieve lading. Om het toestel te buigen heb je namelijk een scharnier en flexibel scherm nodig. Deze zijn een stuk minder sterk en stofbestendig dan ‘normale’ smartphones.

In zijn stresstest beproeft JerryRigEverything smartphones op alle vlakken. Denk aan de vuurbestendigheid, sterkte van het scherm en van de behuizing. Dit keer is de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4 aan de beurt en die telefoon weet ons te verassen.

Zand in het scharnier

De Galaxy Z Fold 4 is niet officieel gekeurd op stofdichtheid. Dat test JerryRigEverything zelf op ‘professionele’ wijze. De YouTuber pakt namelijk een hand vol met zand en bedekt er de gehele smartphone mee. Daarna vouwt hij het apparaat meerdere keren open en dicht. Opvallen dat het scharnier niet begint te kraken door het zand.

Daarna is de buigtest aan de beurt. In eerste instantie verwacht je dat de smartphone gemakkelijk doormidden zal breken, maar niets in minder waar. Wanneer de telefoon de verkeerde kant op gebogen wordt, geeft hij niet toe. Over de stevigheid van de Fold 4 is dus niks te zeggen.

Dat is helaas niet bij iedere smartphone het geval. Onlangs testte de YouTuber de OnePlus 10T, die als een knakworst doormidden brak.

Krassen, krassen en nog meer krassen

Zoals bij elke stresstest loopt de YouTuber de smartphone ook volledig na met zijn stanleymes. Daarmee krijgt hij gemakkelijk krassen op de metalen behuizing, maar op de matglazen achterkant lukt dat niet.

Elk scherm op de Fold 4 is van een ander materiaal gemaakt. Het buitenste scherm is namelijk beschermd met glas en krast net zo snel als een gemiddelde smartphone. Open de je telefoon, dan vind je het zachtere hoofdscherm. Deze is van plastic en krijgt al krassen als de YouTuber er met zijn nagel overheen gaat.

Tot slot wordt de smartphone getest op de vuurbestendigheid. JerryRigEverything gaat met een aansteker lang beide schermen. Het binnenste amoled-scherm wordt permanent beschadigd door de hitte van de vlam en pixels vallen uit. Het buitenste scherm krijgt een witte vlek in beeld die niet meer weggaat.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 4

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is onlangs uitgekomen samen met de Z Flip 4. Beide vouwtoestellen hebben een unieke behuizing die in en uit te klappen is. Wij hebben de toestellen allebei een week gebruikt en schreven twee uitgebreide reviews.

Wil je weten waarom we de Fold 4 een ontzettend handig toestel vinden, maar hij toch niet voor iedereen geschikt is. Lees dan onze review over de Samsung Galaxy Z Fold 4.

