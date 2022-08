Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Z Flip 4: dit zijn de belangrijkste verschillen

Wil jij een klap- of vouwtelefoon? Dan kun je voor de nieuwste telefoons van Samsung gaan. In deze Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Samsung Galaxy Z Flip 4-vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen tussen de twee op een rijtje.

Vergelijking: Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Samsung Galaxy Z Flip 4

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk heeft Samsung de Z Fold 4 en Z Flip 4 aangekondigd.

Daar waar de Fold 4 een vouwbaar toestel is, kun je de Flip 4 juist opklappen. Beide toestellen zijn uitgerust met de snelste smartphonechip van het moment en een IPX8-certificatie voor de waterdichtheid, maar er zijn ook verschillen. Die zetten we op een rij in deze Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Samsung Galaxy Z Flip 4-vergelijking.

Samsung Galaxy F Fold 4

Scherm en design: klappen of vouwen?

Te beginnen met het design van de grootste van de twee. De Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft een fors 7,6 inch-hoofdscherm, dat je pas te zien krijgt op het moment dat je de telefoon openklapt en als tablet gebruikt. Dit toestel is dus duidelijk gericht op mensen die willen multitasken.

Het design is ten opzichte van de Galaxy Z Fold 3 weinig veranderd, al heeft Samsung de behuizing wel wat krachtiger gemaakt door Gorilla Glass Victus toe te voegen. Dit beschermglas kan vallen tot wel twee meter hoog overleven en is onder meer bestand tegen krassen en beschadigingen.

Het hoofdpaneel beschikt over een (weinig voorkomende) beeldverhouding van 21.6 bij 18 met een resolutie van 2176 bij 1812 pixels. Dankzij de adaptieve ververssnelheid van 120Hz rollen animaties bovendien vloeiend over het scherm, want alle pixels verversen (maximaal) 120 keer per seconde.

Klap je de Fold 4 weer in, dan krijg je het voorste scherm te zien. Dit paneel is 6,2 inch groot en heeft een resolutie van 2316 bij 904 pixels (beeldverhouding van 23.1 bij 9). Ook het voorste scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Houd er wel rekening mee dat de Fold 4 een forse telefoon is, want hij weegt maar liefst 263 gram. Dat is flink meer dan de Flip 4, die slechts 187 gram op de weegschaal aantikt.

Daarover gesproken: deze smartphone heeft ook twee schermen. Wanneer de Flip 4 (verticaal) is ingeklapt, zie je het kleine 1,9 inch-scherm. Dit paneel laat onder meer de tijd en ontvangen meldingen (van apps) zien, maar gebruik je verder weinig in de praktijk.

Dat geldt niet voor het 6,7 inch-hoofdscherm. Dit display krijg je te zien als je de telefoon openklapt. Het primaire scherm heeft een langwerpige 22 bij 9-beeldverhouding en full-hd-plus-resolutie (2640 bij 1080 pixels). Klap je het toestel weer in, dan past ‘ie gemakkelijk in je broekzak. De Flip 4 is dus vooral handig als je op zoek bent naar een compacte telefoon.

Camera’s: Focus op het inzoomen

De Samsung Galaxy Z Flip 4 heeft in totaal drie camera’s. De selfiecamera (10 megapixel) gebruik je voor zelfportretten, terwijl je met de hoofdcamera (12 megapixel) en groothoeklens (ook 12 megapixel) juist weer makkelijk grote groepen of landschappen kunt fotograferen. Ook handig is de FlexCam-functie, een speciale cameramodus om handsfree selfies en video’s te maken.

Op cameragebied heeft de Samsung Galaxy Z Fold 4 echter een streepje voor. Dit toestel beschikt over maar liefst vijf camera’s. Achterop heeft het toestel dezelfde camera’s als de Samsung Galaxy S22: een hoofdcamera (50 megapixel), groothoeklens (12 megapixel) en zoomlens (10 megapixel).

De telelens beschikt over Samsung’s eigen Space Zoom-functie, waardoor je beelden in totaal keer 30 keer dichterbij kunt halen. Dat klinkt tof, maar helaas gaat het wel om digitale zoom waarbij je fotokwaliteit inlevert. Space Zoom kan namelijk maar 3 keer optisch inzoomen (dus zonder verlies van kwaliteit).

Verder heeft de Samsung Galaxy Z Fold 4 en 10 megapixel-selfiecamera voor het maken van zelfportretten en een verborgen camera onder het scherm (4 megapixel).

Specificaties: snelste chips van het moment

Zowel de Samsung Galaxy Z Fold 4 als Z Flip 4 worden aangestuurd door de Snapdragon 8 Plus Gen 1, de snelste smartphonechip van het moment. Technisch gezien heeft eerstgenoemde wel de betere specificaties, want hij is uitgerust met 12GB werkgeheugen en 256GB interne opslag. Tegen een meerprijs kun je ook de versies met 512GB of 1TB opslag kopen.

De Flip 4 moet het met ‘slechts’ 8GB RAM en 128GB opslag doen. Wel kun je de opslagcapaciteit tegen betaling uitbreiden naar 256GB en 512GB. Hoe dan ook: beide telefoons zijn ontzettend krachtig en kunnen zelfs de meest intensieve taken aan.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft een 4400 mAh-accu, net zo groot als zijn voorganger. Ook de oplaadsnelheid is helaas onveranderd: 25 Watt. De Samsung Galaxy Z Flip 4 laadt ook maximaal met 25 Watt op. Wel heeft dit toestel een grotere accucapaciteit ten opzichte van de Galaxy Z Flip 3 gekregen: 3700 tegenover 3300 mAh.

Software: Android 12L versus Android 12

De Samsung-telefoons draaien op verschillende softwareversies. De Fold 4 komt met Android 12L voorgeïnstalleerd. Deze speciale Android-versie is gemaakt voor apparaten met grote schermen en beschikt over allerlei speciale functies.

Samsung heeft bijvoorbeeld een taakbalk toegevoegd waarmee je simpel en snel recent gebruikte apps kunt openen. Ook ondersteunt de Fold 4 het gebruik van de S Pen, Samsung’s kenmerkende stylus.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 draait op de ‘normale’ versie van Android 12. Daaroverheen heeft Samsung wel haar eigen One UI-software gelegd (versie 4.1.1).

Beide toestellen krijgen vier Android versie-updates. Dit betekent dat zowel de Fold 4 als Flip 4 (op den duur) naar Android 13, 14, 15 én 16 geüpdatet worden. Verder brengt Samsung vijf jaar beveiligingsupdates uit.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De Samsung Galaxy Z Fold 4 en Samsung Galaxy Z Flip 4 zijn per direct verkrijgbaar. Eerstgenoemde is in drie kleuren te koop: Graygreen (grijsgroen), Beige en Phantom Black (zwart). De Galaxy Z Flip 4 komt in vier versies: Bora Purple (paars), Graphite (grijs), Pink Gold (roségoud) en Blue (blauw).

Een losse Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft een adviesprijs van 1799 euro. Je krijgt dan de instapversie met 256GB opslag. De uitgebreidere varianten met 512GB en 1TB kosten respectievelijk 1919 euro en 2159 euro. Uiteraard is de Samsung Galaxy Z Fold 4 ook met abonnement verkrijgbaar. Hierbij betaal je het aankoopbedrag in maandelijkse termijnen af.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 kost los 1099 euro (128GB opslag). Voor 1159 en 1279 euro haal je de versies met respectievelijk 256GB en 512GB capaciteit in huis. Een Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement is bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4

Android Planet-redacteur Tim heeft de nieuwe Samsung-telefoons al mogen testen. Blazen de toestellen ons weg, of vallen de upgrades tegen? In onderstaande preview kom je erachter. Ons definitieve aankoopadvies lees je in de review, die binnenkort online komt. Blijf op de hoogte via de Android Planet-nieuwsbrief, of download onze app: beiden zijn gratis!

Verder lezen: Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 preview: onzichtbare upgrades