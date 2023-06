Samsung kondigt Galaxy Z Fold 5 en nieuwe smartwatches eind juli al aan

Samsung organiseert eind juli een nieuw Unpacked-evenement. Dat heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf zelf bekendgemaakt. We kunnen dan onder meer de aankondiging van de Samsung Galaxy Z Fold 5 verwachten. Dit moet je weten!

Aankondiging Samsung Galaxy Z Fold 5 eind juli

De afgelopen jaren organiseerde Samsung altijd een Unpacked-evenement in augustus, waar het zijn nieuwe vouwbare smartphones en smartwatches lanceerde. Dit keer vindt dat event eind juli al plaats. Dat heeft de fabrikant zelf bekendgemaakt, al werd nog geen exacte datum genoemd. Het is verder de eerste keer dat Unpacked in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul wordt gehouden.

Tijdens het evenement verwachten we de aankondiging van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Dat is de nieuwste vouwtelefoon van het bedrijf. Die draait net als de Galaxy S23 op een snelle ‘Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy’-chip en krijgt vermoedelijk een minder zichtbare vouw in het scherm.

Render van de Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Ook de Samsung Galaxy Z Flip 5 ziet eind juli het levenslicht. De grootste vernieuwing van dat klaptoestel is het grotere scherm op de buitenkant. Dat is een trend, want Motorola gaf de Razr 40 Ultra eveneens een groter tweede display.

Naast deze smartphones lanceert Samsung waarschijnlijk ook de Samsung Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic. Laatstgenoemde krijgt volgens geruchten weer een fysiek draaibare ring om mee door de menu’s te scrollen. De laatste smartwatch van Samsung met deze feature was de Galaxy Watch 4 Classic uit 2021. We hebben al onze verwachtingen van deze nieuwe slimme horloges al voor je op een rij gezet.

Ook nieuwe tablets en oordopjes verwacht

Samsung vindt de aankondiging van de Galaxy Z Fold 5, de Z Flip 5 en zijn nieuwe smartwatches blijkbaar nog niet genoeg. Tijdens het Unpacked-evenement in juli presenteert de fabrikant vermoedelijk namelijk ook de Galaxy Tab S9-serie. Die bestaat weer uit drie tablets, met de Tab S9 Ultra als topmodel. Naast een gigantisch 14,6 inch-scherm beschikt dat apparaat ook over een waterdichte behuizing.

Tot slot verwachten we nieuwe oordopjes, de Galaxy Buds 3, en een opvolger van de huidige SmartTag-tracker. Genoeg om naar uit te kijken dus!

