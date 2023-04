‘Ontwerp Samsung Galaxy Z Fold 5 lijkt sterk op dat van voorganger’

Er zijn renders opgedoken van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Die geven een goed beeld van hoe het nieuwe vouwtoestel eruit zal zien. De veranderingen ten opzichte van zijn voorganger lijken erg klein.

‘Samsung Galaxy Z Fold 5 te zien op renders’

Over een paar maanden lanceert Samsung zijn nieuwe vouwtelefoons voor 2023. De website Smartprix publiceerde alvast renders van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Deze computerafbeeldingen zijn gebaseerd op informatie van interne bronnen, waardoor we nu een goed beeld hebben van het toestel.

Samsung sleutelt nauwelijks aan het ontwerp. Het scherm aan de buitenkant heeft weer een diagonaal van 6,2 inch. Het grotere display aan de binnenzijde meet wederom 7,6 inch. De enige uiterlijke verandering is dat de flitser op de achterzijde niet meer in het camera-eiland zit, maar daarnaast.

Wel wordt het toestel iets dunner. Waar de dichtgeklapte Galaxy Z Fold 4 een dikte van 14,2 tot 15,8 millimeter had, is zijn opvolger overal 13,5 millimeter dik. Dat hebben we hoogstwaarschijnlijk te danken aan het nieuwe waterdruppelscharnier. Daardoor kun je de Fold 5 volledig plat dichtvouwen. Ook zou de vouw in het scherm door dit mechanisme minder zichtbaar zijn.

De Galaxy Z Fold 5 draait vermoedelijk op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip, die we ook in de S23-serie aantreffen. Daarnaast mogen we hopen op verbeterde camera’s, maar details hierover ontbreken nog. Het grote scherm aan de binnenkant haalt volgens geruchten een hogere helderheid dan de Fold 4.

Lancering in augustus

Samsung presenteert de Galaxy Z Fold 5 waarschijnlijk tijdens een speciaal evenement in augustus. Daar zullen we eveneens de Galaxy Z Flip 5 zien, het nieuwe klaptoestel van de Koreaanse fabrikant. Het schermpje aan de buitenkant van deze smartphone wordt een stukje groter.

Ook verwachten we dat Samsung tijdens dit event de Galaxy Watch 6 and Galaxy Watch 6 Classic lanceert. Het scherm van de nieuwe smartwatches zou iets groter zijn dan voorheen. De Classic-variant krijgt mogelijk weer een fysiek draaibare rand, waarmee je door de menu’s scrollt.

