‘Dit zijn de eerste specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 5 en Flip 5’

De eerste Samsung Galaxy Z Fold 5 specificaties liggen al op straat, dit terwijl de Z Fold 4 nog niet eens gepresenteerd is. Samsung zou onder andere kiezen voor een nog onaangekondigde processor van Qualcomm.

Gerucht: eerste Samsung Galaxy Z Fold 5 specificaties

Volgens het betrouwbare The Elec krijgen twee vouwtoestellen van Samsung van 2023 de Snapdragon 8 Gen 2-chip aan boord. Die processor van fabrikant Qualcomm is nog niet gepresenteerd, maar dat zou gebeuren in november van dit jaar. De toestellen waar we het over hebben zijn de komende Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5.

De eerstgenoemde krijgt in totaal vier camera’s aan boord, waaronder een frontcamera met een resolutie van 12 megapixel. Niet alle details over de camera’s op de achterkant zijn al bekend. Wel weten we dat de Isocell GN3-sensor wordt gebruikt, die een resolutie heeft van 50 megapixel. Welke camera’s de Z Flip 5 krijgt is ook nog onbekend.



Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou in totaal 10 miljoen foldables willen verkopen in de tweede helft van 2023. Daarbij zou het gaan om 2 miljoen Galaxy Z Fold 5-toestellen en 8 miljoen stuks van de kleinere en betaalbaardere Z Flip 5.

Eerst aankondiging Z Fold 4 en Z Flip 4 op 10 augustus?

Voordat we ons richten op de vijfde generatie van foldables is het eerst nog wachten op de 4-serie. Volgens de nieuwste geruchten wil Samsung ons daarvan alles laten zien op 10 augustus. Op die dag presenteert het merk waarschijnlijk de nieuwste vouwbare toestellen, Galaxy Buds 2 Pro en de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Qua toestellen hebben we het natuurlijk over de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4.

