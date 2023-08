Video: vouwbare Samsung Galaxy Z Fold 5 is opvallend stevig

Opvouwbare smartphones zien er flitsend uit, maar zijn vaak niet zo stevig als ‘normale’ toestellen. Toch brengt de Samsung Galaxy Z Fold 5 het er opvallend goed van af in een stevigheidstest.

Samsung Galaxy Z Fold 5 stevigheid getest

Als er een nieuwe smartphone is uitgebracht, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat YouTuber JerryRigEverything ‘m uitgebreid test op de stevigheid. Nu is de Galaxy Z Fold 5 aan de beurt, de nieuwste opvouwbare smartphone van Samsung. In een video (zie hieronder) van ongeveer acht minuten voelt hij de nieuwste Fold aan de tand.

Door middel van krassen, vlammen en buigen test hij de bouwkwaliteit van de opvouwbare smartphone. De YouTuber begint bij de krasvastheid van het buitenste scherm, waarbij de schaal van Moh wordt gehanteerd. Bij niveau 6 verschijnen de eerste krassen, wat gangbaar is bij smartphones.

Het grotere scherm aan de binnenkant, dat van plastic is gemaakt, krast zoals verwacht veel sneller. Het display is simpelweg veel kwetsbaarder omdat het kan opvouwen en toont al bij niveau 2 beschadigingen. Bij de aanstekertest smelt het plastic laagje van het scherm al na een paar seconden. Het scherm aan de buitenkant, dat wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus 2, houdt het langer vol maar verkleurt wel.

Vooral opvallend is dat de Galaxy Z Fold 5 zich erg goed staande houdt bij de buigtest. Het lukt de YouTuber niet om de smartphone te breken. De Google Pixel Fold en Motorola Razr-telefoon hebben deze buigtest niet overleefd, wat betekent dat de Galaxy Z Fold 5 een stukje steviger is. Het scharnier is dus inderdaad erg sterk.

Over de Galaxy Z Fold 5

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is op 26 juli aangekondigd, tegelijk met de Galaxy Z Flip 5. Dit toestel vouwt verticaal open en dicht, terwijl de Z Fold 5 uitgeklapt juist een soort tablet is. De nieuwste Fold 5 heeft een forse adviesprijs van 1899 euro en hoort daarmee bij de duurste Android-telefoons van dit moment.

Meer weten? Lees de uitgebreide Samsung Galaxy Z Fold 5 review op Android Planet! De conclusie vind je hieronder.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 blijft een toestel met compromissen. Het grootste is die vouw in het verder schitterende scherm. Hoezeer je je daaraan stoort is heel persoonlijk, maar het is Samsung dus nog niet gelukt om hem minder opvallend te maken. En hoewel de camera’s prima foto’s maken, zijn ze niet bijzonder goed voor een toestel van bijna 1900 euro.

Die prijs betaal je natuurlijk vooral voor gemak. Het is heerlijk om een kleine tablet in je broekzak te hebben en Samsung heeft het grote display veel handige functies gegeven. Het nieuwe scharnier zorgt bovendien voor een sjieker uiterlijk en geeft stof minder kans om zich tussen de schermhelften te verzamelen.

Daarmee lijkt Samsungs vouwtelefoon volwassen geworden. Tenzij er een grote technologische doorbraak komt, is dit toestel ‘as good as it gets’. Al zou het scherm aan de buitenkant wat ons betreft volgend jaar iets breder mogen worden.

