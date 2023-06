Samsung Galaxy Z Fold 5 is er bijna: dit zijn onze verwachtingen

Eind juli kondigt Samsung zijn nieuwe vouwtoestellen aan. Ben je benieuwd naar onze verwachtingen van de Samsung Galaxy Z Fold 5? Dat komt goed uit, want die zetten we in dit artikel op een rij.

Onze verwachtingen van de Samsung Galaxy Z Fold 5

Er gingen al geruchten en inmiddels is het officieel: Samsung houdt eind juli een Unpacked-evenement waar het veel nieuwe hardware aankondigt. De meeste aandacht gaat uit naar de verse vouwtoestellen van de fabrikant: de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Wat zijn de verbeteringen ten opzichte van vorig jaar?

We hebben al veel gelezen over de Samsung Galaxy Z Fold 5 en dus is het tijd om onze verwachtingen met je te delen. Wordt het de moeite waard om over te stappen?

Zelfde design, maar ander ontwerp

Van de buitenkant ziet de Galaxy Z Fold 5 er waarschijnlijk min of meer hetzelfde uit als zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 4. Schijn bedriegt echter, want het ontwerp gaat wel degelijk op de schop. Samsung kiest namelijk voor een nieuw scharnier met een waterdruppelconstructie. Daardoor liggen de twee helften van het scherm niet plat op elkaar, maar maken ze in het midden een buiging.

Dat heeft als voordeel dat de vouw in het display minder zichtbaar zal zijn, wat natuurlijk erg goed nieuws is. Bovendien wordt het toestel iets dunner en lichter.

Het formaat van de schermen verandert niet. Aan de buitenzijde treffen we weer een 6,2 inch-oled-display aan. Als je de Galaxy Z Fold 5 openklapt, heb je een compacte 7,6 inch-tablet in handen.

Beide panelen bieden een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Het grote scherm aan de binnenkant zou een hogere helderheid halen dan vorig jaar, waardoor je het makkelijker af kunt lezen in de zon.

Snellere hardware, geen ingebouwde S Pen

Een nieuw jaar betekent een nieuwe processor. De Samsung Galaxy Z Fold 5 draait naar verwachting op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip. Die vinden we ook in de Galaxy S23-modellen. Het is de snelste processor van dit moment en het toestel zal dan ook uitstekende prestaties bieden. Samsung stopt daar minimaal 12GB RAM bij en 256GB opslagruimte.

Als je een S23 Ultra koopt, krijg je er een S Pen bij die je in het toestel vast kunt klikken. Dit pennetje is natuurlijk ook handig om (aan)tekeningen te maken op het grote scherm van de Z Fold 5. Helaas zul je ‘m wel los moeten aanschaffen. Ook zit er nog steeds geen uitsparing in het vouwtoestel om het pennetje gemakkelijk te kunnen bewaren en opladen.

Op papier dezelfde camera’s

Vanwege de beperkte ruimte in de behuizing lopen Samsungs vouwbare smartphones op cameragebied altijd een beetje achter. Dat lijkt ook te gelden voor de Galaxy Z Fold 5. Hij krijgt op papier dezelfde sensoren als vorig jaar. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera gaat het om een 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens waarmee je 3x inzoomt. Mogelijk verbetert Samsung de kwaliteit van de camera’s overigens wel door middel van software.

We verwachten verder weer twee selfiecamera’s van 10 en 4 megapixel. Die laatste zit onder het grote scherm aan de binnenkant en is daardoor nauwelijks zichtbaar.

Accu groeit niet

De beperkte ruimte aan de binnenkant zorgt ook voor een relatief kleine accu. Volgens geruchten krijgt de batterij van de nieuwe Fold weer een capaciteit van 4400 mAh en laad je hem op met 25 Watt. Niets nieuws onder de zon dus. Zoals je in onze review van de Galaxy Z Fold 4 kunt lezen, kom je daar de dag wel mee door, maar je zult zeker elke avond moeten opladen.

Renders van de Z Fold 5

Draadloos opladen is ook mogelijk en wel met een snelheid van 15 Watt. Dat is dus nog wat trager, maar wel handig als je een draadloze lader op je nachtkastje hebt staan.

Lange softwareondersteuning

Samsung staat bekend om zijn uitstekende updatebeleid. De Galaxy Z Fold 5 draait uit de doos op Android 13 en krijgt hoogstwaarschijnlijk vier grote nieuwe versies. Je zit dus tot en met Android 17 goed. Daarnaast mag je vijf jaar lang beveiligingspatches verwachten die hackers buiten de deur houden.

Het bedrijf legt zijn eigen One UI-schil over Android heen die het uiterlijk aanpast en functies toevoegt. Mogelijk komen er dit jaar ook weer wat nieuwe trucjes bij die gebruik maken van het grote scherm. Vorig jaar kwam Samsung bijvoorbeeld met een taakbalk die multitasken makkelijker maakt.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Galaxy Z Fold 4 had een adviesprijs van 1799 euro voor het instapmodel met 12GB RAM en 256GB opslag. We hopen dat de Fold 5 net zoveel kost, maar er kunnen best wat tientjes bijkomen. Ook de S23-serie was namelijk duurder dan de Galaxy S22-modellen.

Zoals gezegd kondigt Samsung het toestel eind juli aan. Vermoedelijk ligt hij snel daarna ook in de winkel.

