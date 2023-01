‘Samsung Galaxy Z Fold 5 krijgt minder zichtbare vouw in het scherm’

De vouw in het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 5 wordt mogelijk een stuk minder goed zichtbaar. Het display zou opvouwen in een waterdruppelvorm, waardoor hij opengeklapt bijna volledig vlak is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Scherm Samsung Galaxy Z Fold 5 een stuk mooier’

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is een fraaie smartphone, maar hij heeft één groot nadeel. Als je het toestel openklapt is de vouw in het grote display duidelijk zichtbaar én voelbaar. Bij zijn opvolger, die aankomende zomer verschijnt, wil Samsung dat probleem aanpakken. Volgens de Koreaanse website Naver krijgt de Galaxy Z Fold 5 een veel subtielere vouw in het scherm.

Daarvoor gebruikt Samsung een zogenaamde waterdruppelconstructie. De twee helften van het scherm liggen dichtgeklapt niet op elkaar, maar maken in het midden een buiging. Als een gevolg daarvan staat er minder druk op de vouw en zie je ‘m opengeklapt ook minder goed zitten. Een bijkomend voordeel is dat het scherm een stuk duurzamer wordt.

Het patent voor dit waterdruppelmechanisme

Opvallend genoeg heeft Samsung al sinds 2016 een patent op deze constructie. Motorola gebruikt hem in zijn Razr 2022 en ook andere merken kozen al eerder voor de waterdruppel. Samsung zelf zag er mogelijk van af omdat een smartphone met dit mechanisme moeilijk waterbestendig te maken is. Dat probleem zou inmiddels verholpen zijn.

Ook betere camera, ingebouwde S Pen?

De subtielere vouw in het scherm wordt niet de enige vernieuwing van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Het toestel krijgt volgens geruchten ook de 108 megapixel-hoofdcamera van de Galaxy S22 Ultra en een nieuwe telelens met een resolutie van 64 megapixel. Daarnaast beschikt de smartphone mogelijk over een ingebouwde S Pen, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm. Ook dat kennen we van de S22 Ultra.

De Z Fold 5 zou door deze toevoegingen wel iets zwaarder worden: zo’n 275 gram. Zijn voorganger weegt 263 gram.

Uiteraard houden we bij Android Planet al het Samsung-nieuws in de gaten! Wil je niks missen, schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief of download de Android Planet-app. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar via Instagram, Facebook én Twitter!

Lees het laatste nieuws over Samsung: