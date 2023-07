Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Z Fold 4: de 4 grootste verschillen

Nu de Samsung Galaxy Z Fold 5 is gelanceerd, ben je misschien benieuwd naar de verschillen met zijn voorganger. We zetten ze voor je op een rij in onze Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Z Fold 4-vergelijking!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Z Fold 4

De Galaxy Z Fold 5 is de nieuwste vouwbare smartphone van Samsung. Aan de buitenkant vind je een 6,2 inch-oled-scherm dat je gebruikt zoals ieder ander toestel. De pret begint als je hem openvouwt. Dan heb je een 7,6 inch-scherm onder ogen dat veel wegheeft van een compacte tablet. Daarop is het uitstekend multitasken, want je kunt twee apps op normale grootte naast elkaar gebruiken.

Dat gold natuurlijk ook al voor zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 4 van vorig jaar. Toch heeft de Koreaanse fabrikant het toestel wel op een aantal punten verbeterd. In deze Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Z Fold 4-vergelijking zetten we belangrijkste op een rij.

→ Lees ook onze review van de Samsung Galaxy Z Fold 5

1. Verbeterd scharnier

Misschien wel de belangrijkste verbetering zit aan de binnenkant. Samsung gebruikt een ander scharnier voor de Fold 5, waardoor beide helften nu precies recht op elkaar liggen als je hem dichtklapt. Er is dus geen naad meer zichtbaar. Dat oogt mooier en heeft een belangrijk voordeel: er komt minder stof en andere viezigheid tussen het toestel als je hem in je broekzak stopt.

Het plastic scherm van vouwbare telefoons blijft kwetsbaar voor beschadigingen. Het nieuwe scharnier draagt dus bij aan de duurzaamheid van de Fold 5. Hij is ook iets dunner dan zijn voorganger.

2. Snellere hardware

De Fold 4 was met zijn Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip al bepaald niet langzaam. Toch doet de Fold 5 er met zijn Snapdragon 8 Gen 2-processor wel een schepje bovenop. Op dit moment zie je het verschil in snelheid waarschijnlijk niet of nauwelijks, maar daar komt over een paar jaar mogelijk verandering in.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je een intensieve gamer bent, zul je nú al merken dat je met de Fold 5 wat hogere framerates haalt in zware spellen. Volgens Samsung heeft de Fold 5 bovendien een 38 procent grotere koeling. Daardoor kun je, in theorie althans, langer gamen zonder dat het toestel oververhit raakt.

3. Feller scherm

Samsung heeft de maximale helderheid van het grote scherm aan de binnenkant verhoogd tot 1750 nits. Dat was op de Fold 4 nog 1300 nits. Daardoor geniet je van fellere details in hdr-films. Bovendien is het display nog beter afleesbaar als je buiten in de zon loopt.

Verder zijn de schermen aan de binnen- én buitenzijde overigens gelijk aan die van de Fold 4. Het gaat nog steeds om oled-panelen met fraaie kleuren en een perfect contrast. Ze bieden daarnaast een verversingsnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

4. Hogere prijs

Voor de Galaxy Z Fold 4 met 12GB RAM en 256GB opslagruimte betaalde je vorig jaar 1799 euro. Een Fold 5 met diezelfde specificaties kost nu 1899 euro. Dat is dus een prijsverhoging van 100 euro. Daarvoor krijg je een beter scharnier, een snellere processor en een feller scherm.

Dat lijkt geen slechte deal, maar de Fold 4 is in inmiddels in prijs gezakt tot € 1.172,-. Op het moment van schrijven bedraagt het verschil maar liefst 700 euro. Of je de Fold 5 dát waard vindt, moet je uiteraard helemaal zelf bepalen…

Lees het laatste nieuws over Samsung:

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.