Samsung Galaxy Z Fold 5 wallpapers zijn nu te downloaden

Wil je een vleugje van Samsungs nieuwste vouwtelefoon op je eigen toestel? Dat kan, want de wallpapers van de Samsung Galaxy Z Fold 5 zijn nu te downloaden!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de Samsung Galaxy Z Fold 5 wallpapers

Tijdens Galaxy Unpacked presenteerde Samsung eind juli een heleboel nieuwe producten. De sterren van de show waren de Galaxy Watch 6 (Classic), de Galaxy Z Flip 5 en de duurste smartphone die het Koreaanse bedrijf dit jaar uitbrengt: de Samsung Galaxy Z Fold 5.

Dat toestel verandert in een compacte tablet wanneer je hem openklapt. Met een adviesprijs van maar liefst 1899 euro is hij helaas zeker niet voor iedereen weggelegd. Toch is het mogelijk om de sfeer van deze foldable naar je eigen smartphone te halen. De wallpapers van de Samsung Galaxy Z Fold 5 zijn namelijk gewoon te downloaden. Hieronder zie je enkele voorbeelden, die je dus als achtergrond op je telefoon kunt zetten.

Android Authority plaatste de wallpapers online. Je kunt ze downloaden via deze Google Drive-link. Zoals je ziet gaat het om vrij abstracte plaatjes. Ze hebben een royale resolutie, zodat ze op ieder toestel mooi tot hun recht komen.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 5

De Fold 5 draait op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, die we nog kennen van de Galaxy S23-serie. De belangrijkste verbetering ten opzichte van de Fold 4 is echter het nieuwe scharnier. Dat zorgt ervoor dat de twee helften van het scherm plat op elkaar liggen wanneer je de telefoon dichtklapt. Dat oogt fraaier en verbetert de duurzaamheid.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uiteraard hebben we de vouwtelefoon bij Android Planet al uitgebreid getest. Wat we van het toestel vonden, lees je in onze review van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Hieronder alvast een deel van de conclusie:

De Samsung Galaxy Z Fold 5 blijft een toestel met compromissen. Het grootste is die vouw in het verder schitterende scherm. Hoezeer je je daaraan stoort is heel persoonlijk, maar het is Samsung dus nog niet gelukt om hem minder opvallend te maken. En hoewel de camera’s prima foto’s maken, zijn ze niet bijzonder goed voor een toestel van bijna 1900 euro.

Die prijs betaal je natuurlijk vooral voor gemak. Het is heerlijk om een kleine tablet in je broekzak te hebben en Samsung heeft het grote display veel handige functies gegeven. Het nieuwe scharnier zorgt bovendien voor een sjieker uiterlijk en geeft stof minder kans om zich tussen de schermhelften te verzamelen.

Lees het laatste nieuws over Samsung:

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.