Updates: zo lang worden de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 ondersteund

Je kunt jaren vooruit met Samsungs vouwtelefoons, maar hoeveel updates krijg je dan en hoe werkt het precies? Zo zit het!

De Samsung Galaxy Z Fold 7, de Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Flip FE zijn officieel onthuld en krijgen, zoals we van Samsung gewend zijn, jarenlang software-ondersteuning. De fabrikant is samen met Google koploper qua updatebeleid onder de grote merken en dat betekent dat je er jaren mee door moet kunnen. Maar, welke updates krijg je dan?

Te beginnen met de Android versie-upgrades. Dat zijn de grote Android-versies die ieder jaar verschijnen. Samsung geeft de Fold 7, Flip 7 en Flip 7 FE zeven jaar aan Android-versies mee. Uit de doos draaien de apparaten op Android 16, dus ze draaien in de toekomst minstens nog tot en met Android 23.

Dan zijn er nog de beveiligingspatches. Dat zijn kleinere updates die vaker verschijnen om de beveiliging van de telefoons up-to-date te houden en eventuele software-problemen op te lossen. Ook deze beveiligingspatches brengt Samsung minstens zeven jaar lang naar de Fold 7, Flip 7 en Flip 7 FE, dus tot 2032. De eerste jaren rollen deze updates maandelijks uit, waarna de frequentie mogelijk afneemt naar eens per drie maanden.

Samsung hanteert dit updatebeleid voor haar toptelefoons sinds de Galaxy S24-serie uit begin 2024. Toestellen ouder dan dat, krijgen minder updates. Weten of jouw telefoon de volgende grote Android-versie krijgt? Bekijk dan ons uitgebreide Android 16-update overzicht.

Meer over de nieuwe Samsung Galaxy-foldables

De Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft de grootste upgrades ten opzichte van zijn voorganger. Hij is flink dunner en voelt daarmee meer als een regulier toestel dat je ook kunt openvouwen. Ook is ‘ie een tikkeltje groter, heeft hij een betere hoofdcamera met een resolutie van 200 megapixel en is de selfiecamera verbeterd.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 is een ‘normaal’ toestel dat je dichtvouwt tot kleiner pakketje. Het scherm aan de buitenkant is dit jaar flink gegroeid en bedekt vrijwel de hele bovenkant. Tof, want zo kun je meer met de telefoon voordat je hem openvouwt. Ook heeft hij een nieuwe Samsung-chip, een grotere batterij en is het scherm gegroeid.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 FE is het instapmodel, met het ontwerp van de Flip 6 van vorig jaar. Dat betekent een kleiner scherm achterop. Ook heeft ‘ie de chip vorig jaar, minder werkgeheugen en minder opslagruimte. Samsung doelt hiermee op gebruikers die wel een foldable willen, maar minder om de beste specificaties geven.

