‘Gelekte Samsung Galaxy Z Fold 7-foto’s laten zien hoeveel dunner hij is’

Samsungs volgende Fold belooft dunner dan ooit te zijn en ook nieuwe gelekte foto’s beamen dat. Bekijk ze hier.

Samsung Galaxy Z Fold 7 foto’s gelekt

Het duurt nog een week tot Samsung haar volgende vouwtelefoons uit de doeken doet op Galaxy Unpacked. De afgelopen maanden regende het met lekken en geruchten over de Z Flip 7 en Fold 7, en van die laatste zijn nu zelfs foto’s gedeeld.

X-gebruiker Jukan Choi deelde hands-on foto’s met wat lijkt op een verkoopmodel van de Samsung Galaxy Z Fold 7. Het gaat om het blauwe model die net uit de doos lijkt te komen. Aan de voor- en achterkant zit het folie nog op de telefoon. Of de schermranden echt zo dun zijn zoals geruchten doen denken, is hierdoor helaas niet te zien.

Hoewel de smartphone op deze twee afbeeldingen veel op zijn voorgangers lijkt, laat de foto bovenaan dit artikel goed zien waar het verschil zit. Hierop is de telefoon vanaf de bovenkant gefotografeerd, wat de dunnere behuizing benadrukt. De Fold 7 is namelijk een slag dunner dan de Fold 6, met naar verluidt 4,2 millimeter in plaats van 5,6 millimeter als ‘ie is opengevouwen, zoals op de foto’s.

Tot slot is er nog een simkaart-poort te zien, een speaker en een microfoon: vrij standaard smartphone-dingen dus. De foto’s zijn vooral een bevestiging van eerder gelekte renders. Dat zijn digitale afbeeldingen die kunnen afwijken van het echte model, maar met de komst van deze foto’s lijken die ook te kloppen.

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Watch 8-geruchten

Op Galaxy Unpacked kunnen we volgens geruchten onder meer de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 verwachten. Volgens geruchten krijgt de Flip 7 een groter tweede scherm. In plaats van 3,4 inch, wordt dit 4 inch. De Fold heeft ook een vernieuwde behuizing: het scherm aan de buitenkant lijkt breder en hij is dus een stuk dunner dan zijn voorganger.

Een van de meest opvallende geruchten is dat de Samsung Z Flip 7 en de Z Fold 7 een Snapdragon 8 Elite-processor aan boord hebben. Dit is een razendsnelle chipset die moeiteloos elke zware game en app draait.

Er worden naar verluidt ook nieuwe smartwatches onthuld: de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic. Samsung lijkt opnieuw voor een 40 millimeter- en 44 millimeter-versie te zijn gegaan, maar propt er grotere batterijen in. Ook het ontwerp gaat op de schop, met een soort hybride rond-vierkante behuizing en een fysieke draairing voor de Watch 8 Classic.

Wat verwacht jij van Samsung deze zomer? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

