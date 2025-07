Zien: overleeft dunne Samsung Galaxy Z Fold 7 beruchte buigtest?

YouTuber JerryRigEverything heeft de Samsung Galaxy Z Fold 7 onderworpen aan zijn beruchte marteltest. Daarbij probeert hij smartphones onder meer doormidden te breken. Dat kan de dunne Fold 7 niet overleven, toch?

Breekt marteltest de Samsung Galaxy Z Fold 7?

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is een wonder der techniek. Uitgeklapt is de smartphone slechts 4,2 millimeter dun, waardoor hij heerlijk in de hand ligt. Hoewel het toestel best stevig aanvoelt, konden we ons niet voorstellen dat hij bestand is tegen al te veel misbruik.

Dat heeft YouTuber JerryRigEverything gelukkig uitgebreid voor ons bekeken. Hij onderwierp de Samsung Galaxy Z Fold 7 aan zijn beruchte marteltest. Daarbij gooit hij onder meer zand in de behuizing, probeert het scherm te verbranden en doet een poging om smartphones doormidden te breken.

Vooral bij die laatste test was het even billen knijpen. Maar hoewel de Fold 7 wel buigt, breek hij niet doormidden als je druk op de behuizing zet. We snappen niet precies hoe Samsung dat voor elkaar gekregen heeft, maar knap is het wel.

De smartphone is officieel niet stofbestendig, maar blijkt toch ook niet onder de indruk van een beetje gruis. De grootste vijand van dit toestel is vuur. Vooral het zachte, buigbare scherm aan de binnenkant raakt er snel door beschadigd. Je kunt dit display trouwens ook makkelijk bekrassen, zelfs met je nagels.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 7

De Galaxy Z Fold 7 is niet alleen veel dunner dan zijn voorganger, hij heeft ook een nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera en een snellere processor. We waren in onze review dan ook behoorlijk onder de indruk van de telefoon. Hieronder lees je alvast een deel van de conclusie.

2100 euro is ongelooflijk veel geld. Zeker voor een smartphone die echt niet perfect is. De Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft nog altijd een vrij kleine accu en de groothoeklens en telelens zijn gedateerd. De vouw in het scherm blijft bovendien goed zichtbaar. Toch prijkt er een 8 boven deze review. Samsung heeft de belangrijkste pijnpunten van de Fold 6 namelijk op bewonderenswaardige wijze aangepakt. Het dunne ontwerp is niet alleen fraai, maar ook zeer functioneel. Je kunt hem prima als normaal toestel gebruiken zonder dat je daarvoor concessies moet doen. Het grotere scherm aan de binnenkant is dan een heerlijke bonus. De nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera behoort bovendien tot de top van de markt.

