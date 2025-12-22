‘Samsung verbetert camera’s Galaxy Z Fold 8 flink’

Samsung lijkt de camera’s van de Galaxy Z Fold 8 volgend jaar flink onder handen te nemen. Het toestel krijgt mogelijk een nieuwe groothoeklens én een nieuwe telelens.

‘Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt betere camera’s

De Galaxy Z Fold 7 is met afstand de beste foldable die Samsung ooit uitbracht. Het toestel is veel dunner dan zijn voorganger, waardoor hij er nu uitziet als een normale smartphone. Toch zit er aan de binnenkant een groot 8 inch-display, dat je kunt gebruiken als een kleine tablet.

Ook voor zijn opvolger plant de fabrikant weer flinke verbeteringen. Volgens de website Galaxy Club krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 8 namelijk twee nieuwe camera’s. Zo beschikt de telelens over een nieuwe sensor, met een resolutie van 12 in plaats van 10 megapixel. Diezelfde lens belandt mogelijk ook in de Galaxy S26 Ultra.

De Galaxy Z Fold 7

Daarnaast krijgt de Fold 8 een nieuwe groothoeklens. Die schiet in resolutie omhoog van 12 naar 50 megapixel. Vermoedelijk is het dezelfde camera die nu in de Galaxy S25 Ultra zit.

Bij de Fold 7 introduceerde Samsung al een nieuwe hoofdcamera van 200 megapixel. Die zit ook weer in zijn opvolger. Doorgaans schieten vouwbare smartphones (door ruimtegebrek) geen geweldige foto’s, maar als deze geruchten kloppen heeft de Fold 8 straks een prima set camera’s aan boord.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8

We verwachten dat Samsung bij de Fold 8 voortborduurt op het ontwerp van dit jaar. Wel krijgen de schermen mogelijk een iets bredere beeldverhouding. Er zit natuurlijk ook een snellere chip in het toestel. Het gaat mogelijk om de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Volgens geruchten kunnen we ook een grotere batterij verwachten. De capaciteit zou omhoog gaan van 4400 naar ongeveer 5000 mAh. Je zou hem bovendien sneller opladen: met 45 in plaats van 25 watt.

Waarschijnlijk lanceert Samsung de Fold 8 in de zomer van 2026. Niets missen? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.