2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Stap nu over

‘Samsung verbetert camera’s Galaxy Z Fold 8 flink’

Mike Peek
Mike Peek
22 december 2025, 11:12
2 min leestijd
‘Samsung verbetert camera’s Galaxy Z Fold 8 flink’

Samsung lijkt de camera’s van de Galaxy Z Fold 8 volgend jaar flink onder handen te nemen. Het toestel krijgt mogelijk een nieuwe groothoeklens én een nieuwe telelens.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt betere camera’s

De Galaxy Z Fold 7 is met afstand de beste foldable die Samsung ooit uitbracht. Het toestel is veel dunner dan zijn voorganger, waardoor hij er nu uitziet als een normale smartphone. Toch zit er aan de binnenkant een groot 8 inch-display, dat je kunt gebruiken als een kleine tablet.

Ook voor zijn opvolger plant de fabrikant weer flinke verbeteringen. Volgens de website Galaxy Club krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 8 namelijk twee nieuwe camera’s. Zo beschikt de telelens over een nieuwe sensor, met een resolutie van 12 in plaats van 10 megapixel. Diezelfde lens belandt mogelijk ook in de Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 7 review
De Galaxy Z Fold 7

Daarnaast krijgt de Fold 8 een nieuwe groothoeklens. Die schiet in resolutie omhoog van 12 naar 50 megapixel. Vermoedelijk is het dezelfde camera die nu in de Galaxy S25 Ultra zit.

Bij de Fold 7 introduceerde Samsung al een nieuwe hoofdcamera van 200 megapixel. Die zit ook weer in zijn opvolger. Doorgaans schieten vouwbare smartphones (door ruimtegebrek) geen geweldige foto’s, maar als deze geruchten kloppen heeft de Fold 8 straks een prima set camera’s aan boord.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8

We verwachten dat Samsung bij de Fold 8 voortborduurt op het ontwerp van dit jaar. Wel krijgen de schermen mogelijk een iets bredere beeldverhouding. Er zit natuurlijk ook een snellere chip in het toestel. Het gaat mogelijk om de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Volgens geruchten kunnen we ook een grotere batterij verwachten. De capaciteit zou omhoog gaan van 4400 naar ongeveer 5000 mAh. Je zou hem bovendien sneller opladen: met 45 in plaats van 25 watt.

Waarschijnlijk lanceert Samsung de Fold 8 in de zomer van 2026. Niets missen? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Galaxy Club
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones Samsung Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Heeft jouw Android-telefoon een update gekregen? Check dit overzicht

Heeft jouw Android-telefoon een update gekregen? Check dit overzicht

19 december 2025

Android Planet kiest: de 5 beste budgetsmartphones van 2025

Android Planet kiest: de 5 beste budgetsmartphones van 2025

17 december 2025

‘Samsungs goedkoopste telefoon voor 2026 wordt niet sneller’

‘Samsungs goedkoopste telefoon voor 2026 wordt niet sneller’

17 december 2025

De 5 beste high-end smartphones van 2025: Android Planet kiest

De 5 beste high-end smartphones van 2025: Android Planet kiest

16 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren