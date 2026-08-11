Video: breekt de Samsung Galaxy Z Fold 8 tijdens beruchte marteltest?

YouTuber JerryRigEverything heeft de Samsung Galaxy Z Fold 8 onderworpen aan zijn beruchte marteltest. Daarbij kijkt hij hoe goed telefoons bestand zijn tegen een beetje misbruik. Check snel de resultaten.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 ondergaat marteltest

De Samsung Galaxy Z Fold 8 is het laatste slachtoffer van de marteltest die YouTuber JerryRigEverything beroemd maakte. Daarbij bekijkt hij hoe stevig smartphones gebouwd zijn. Hij checkt hoe snel het scherm krast, wat er gebeurt als je er een aansteker bij houdt en natuurlijk of je het toestel met je handen in tweeën kunt breken.

Dat laatste is vooral bij vouwbare telefoons als de Fold 8 altijd spannend. Het scharnier maakt de behuizing immers kwetsbaar. Gelukkig is er goed nieuws: hoewel hij flink meegeeft tijdens het buigen, blijft deze Samsung gewoon intact. Dat is een prettig idee als je 2000 euro uitgeeft aan dit apparaatje.

De nadelen van vouwbare smartphone blijven echter overeind. De toplaag van het scherm aan de binnenzijde is heel erg zacht en dus makkelijk te bekrassen, zelfs met je vingernagel. Gelukkig kun je die laag wel vrij gemakkelijk (en de eerste keer gratis) laten vervangen door Samsung.

Ook fijn: gruis dat in de smartphone terechtkomt heeft nauwelijks invloed op het scharnier, dat vooral grotere deeltjes eenvoudig afvoert. Een beetje zand in je broekzak zal dus niet leiden tot grote problemen.

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Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8

De Galaxy Fold 8 is een heel nieuw soort ‘foldable’ met veel bredere schermen dan voorgaande modellen. Het display aan de binnenzijde heeft een verhouding van 4 staat tot 3. Daardoor kun je drie apps naast elkaar draaien. Tijdens het bekijken van video’s heb je bovendien minder grote zwarte balken boven en onder het beeld.

Dankzij de snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip vliegt het toestel door iedere taak. De accu van 4800 mAh is doorgaans voldoende voor een hele dag gebruik.

Benieuwd wat wij van deze smartphone vinden? Lees dan onze uitgebreide review van de Fold 8!