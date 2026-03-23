'Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt eindelijk deze handige upgrade'

Mike Peek
23 maart 2026, 9:04
Er lijkt een flinke upgrade aan te komen voor de Samsung Galaxy Z Fold 8: het toestel zou sneller kunnen opladen dan zijn voorganger. De accu zelf wordt mogelijk ook groter.

Sinds de Galaxy Z Fold 2 laden alle vouwbare smartphones van Samsung op met maximaal 25 watt. Dat is anno 2026 behoorlijk traag. De recent geïntroduceerde Honor Magic V6 bijvoorbeeld haalt 80 watt. Daardoor zit je batterij veel sneller weer vol.

Zo bont zal de Samsung Galaxy Z Fold 8 het niet maken, maar het toestel kan waarschijnlijk wel sneller opladen dan de Fold 7. SamMobile schrijft dat de smartphone een upgrade krijgt van 25 naar 45 watt. Als dat klopt, laadt hij net zo rap op als bijvoorbeeld de Galaxy S26 Plus en de Galaxy A56.

De accu zelf wordt waarschijnlijk ook iets groter, maar precieze details daarover ontbreken nog. In de Galaxy Z Fold 7 zit een batterij van 4400 mAh. De Fold 8 gaat mogelijk naar 4800 tot 5000 mAh.

Hetzelfde geldt overigens voor de extra brede ‘foldable’ die Samsung deze zomer waarschijnlijk uitbrengt. Deze Galaxy Z Wide Fold laadt dus ook op met 45 watt en zou een accu krijgen van ongeveer 4800 mAh.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung brengt de Galaxy Z Fold 8 en de ‘Wide Fold’ vermoedelijk k in juli uit, tegelijk met een nieuw klaptoestel: de Galaxy Z Flip 8.

Vorig jaar gaf Samsung zijn Fold 7 een flinke make-over. Het toestel is veel dunner dan zijn voorganger. Bij de Fold 8 verwachten we minder drastische veranderingen. Wel wordt de vouw in het scherm volgens geruchten minder goed zichtbaar, wat natuurlijk goed nieuws is. Daarnaast zouden de groothoeklens en telelens een upgrade krijgen.

Bron: SamMobile
