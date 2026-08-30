Video: buigtest wordt Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra fataal

Vouwbare smartphones van Samsung zijn doorgaans erg stevig, maar toch overleeft de Galaxy Z Fold 8 Ultra een beruchte marteltest niet. Het scherm valt uit als er flinke druk op de behuizing wordt gezet.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra overleeft marteltest niet

Onze excuses aan Google. Toen de Pixel 11 Pro Fold vrij gemakkelijk in tweeën bleek te breken, schreven we nog dat Samsung zijn zaakjes wél altijd goed voor elkaar heeft. De Samsung Galaxy Z Fold 8 doorstond de beruchte marteltest van YouTuber JerryRigEverything namelijk met glans.

Dat geldt helaas niet voor zijn duurdere broertje. De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra breekt weliswaar niet in tweeën in onderstaande video, maar het scherm valt wel uit en lijkt niet meer te herstellen. Daarmee is het de eerste Fold in vele jaren die niet ongeschonden uit deze buigtest komt.

Waarschijnlijk is het vooral de dunne behuizing die de Fold 8 Ultra parten speelt. Het toestel is nog een tiende van een millimeter dunner dan zijn voorganger. Dat lijkt net te veel om de structurele integriteit volledig te behouden. We maken wel dezelfde kanttekening als bij de Pixel 11 Pro Fold: in het dagelijks leven zul je dit soort extreme situaties niet snel meemaken. De YouTuber zet echt heel veel kracht voor het toestel de geest geeft.

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Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

De belangrijkste upgrade van de Fold 8 Ultra ten opzichte van de Fold 7 is de accu. Die heeft nu een capaciteit van 5000 mAh. Zijn voorganger bleef steken op 4400 mAh. Daarnaast draait hij op een snellere Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en beschikt de groothoeklens over een nieuwe 50 megapixel-sensor. In onze review lees je wat wij van het toestel vonden.

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