Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Fold 8 Ultra: de 4 belangrijkste verschillen

Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra zijn aangekondigd, is het tijd om de nieuwe vouwtoestellen met elkaar te vergelijken. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

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Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Fold 8 Ultra: een vergelijking

Daar zijn ze dan: de Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra. De vouwtelefoons zijn nu te bestellen in Nederland en beschikken over allerlei verbeteringen. Opvallend genoeg zien we bij de reguliere Fold 8 de meeste vernieuwing.

Twijfel je tussen de Fold 8 en Fold 8 Ultra en wil je weten welk toestel je moet hebben? In dit artikel bespreken we de belangrijkste verschillen, zodat je weet waar je aan toe bent. Daarnaast nemen we de overeenkomsten – want die zijn er ook – mee. Laten we snel beginnen!

1. Ander scherm(formaat)

Het grote verschil tussen de Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra heeft te maken met het scherm. De Fold 8 heeft een nieuw, vierkanter display aan de buitenkant. Hierdoor oogt de vorm van de telefoon als een paspoort of boekje. Vouw je de smartphone open, dan krijg je een veel breder scherm dan voorheen.

Dat ziet er niet alleen anders uit, maar het komt volgens Samsung ook goed van pas als je een serie kijkt of game speelt. Je ziet dan immers minder dikke zwarte balken, waar je bij andere vouwtelefoons nog weleens last van hebt. Het scherm moet ook fijner zijn als je graag boeken leest of een tekst moet schrijven.

De Fold 8 Ultra ziet er daarentegen precies hetzelfde uit als zijn directe voorganger, de Galaxy Z Fold 7. Aan de buitenkant heb je de beschikking over een langwerpig 6,5 inch-scherm en opengevouwen zie je een 8 inch-display.

Alle schermen – van zowel de Fold 8 als Ultra – hebben een maximale ververssnelheid van 120Hz. Door de nieuwe vormfactor is de reguliere Fold 8 overigens wel een stuk compacter en iets lichter dan zijn duurdere broer.

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2. Meer en betere camera’s

Waar blinkt de Galaxy Z Fold 8 Ultra dan wel in uit? De smartphone heeft meer en betere camera’s, waardoor dit de betere optie is als je graag foto’s maakt. De Ultra heeft een 200 megapixel-hoofdcamera met een grotere sensor. Hierdoor heb je minder ruis en krijg je betere kiekjes bij weinig licht.

Ook beschikt de Fold 8 Ultra over een 50 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en een 10 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde kun je 3x optisch inzoomen en zo het beeld dichterbij halen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Bij de reguliere Fold 8 ontbreekt die telelens volledig en je moet het doen met een minder goede 50 megapixel-hoofdcamera. Verder heeft de telefoon een 50 megapixel-groothoeklens en – net als de Ultra – een 10 megapixel-frontcamera voor selfies.

3. Iets grotere accu

Zowel de Galaxy Z Fold 8 als Fold 8 Ultra hebben een grotere accu dan de Fold 7 van vorig jaar. Bij de Fold 8 is de batterij 4800 mAh groot, wat 400 mAh meer is dan bij zijn voorganger. De Fold 8 Ultra heeft een 5000 mAh-accu.

Dat is een stap in de goede richting, al zijn er inmiddels fabrikanten die een veel grotere batterij in vouwtelefoons te weten. Denk bijvoorbeeld aan de Motorola Razr Fold, die een 6000 mAh-batterij heeft. Samsung loopt op dit gebied dus nog wel achter.

Dan de oplaadsnelheid, die bij beide smartphones op maximaal 45 watt zit. Hierdoor heb je de telefoons volgens Samsung in zo’n 30 minuten voor meer dan 60 procent gevuld. De Flip 8, die tegelijk met de Folds wordt gelanceerd, tikt overigens slechts de 25 watt aan, waardoor het accupercentage na een halfuur weer op 55 procent staat.

Ook overeenkomsten

De Galaxy Z Fold 8 en Z Fold 8 Ultra delen ook enkele eigenschappen. Zo beschikken de telefoons allebei over een Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-chip, hebben ze allebei dezelfde hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte en draaien ze op het nieuwe Android 17. Zoals we van Samsung gewend zijn, krijgen de smartphones de komende zeven jaar software-updates.

4. De prijzen

Zoals je wel zou verwachten, is de Galaxy Z Fold 8 duurder dan de reguliere Fold 8. Samsung brengt de toestellen in verschillende uitvoeringen uit. Daarom zetten we hieronder de prijzen onder elkaar, zodat je weet hoe diep je in de buidel moet tasten.

Samsung Galaxy Z Fold 8 (256GB): 1999 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 (512GB): 2199 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 (1TB): 2599 euro



Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (256GB): 2199 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (512GB): 2399 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (1TB): 2799 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 als los toestel:

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra als los toestel: