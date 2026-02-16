Zien: Samsung werkt aan Galaxy Z Fold met extra breed scherm

Samsung werkt naar verluidt aan een nieuwe Galaxy Z Fold die een extra breed scherm heeft. De beeldverhouding zou bijna 16:10 bedragen. Een gelekte animatie laat het toestel in actie zien.

‘Galaxy Z Fold met breed scherm onderweg’

Samsung is één van de pioniers van vouwbare smartphones. Met de Galaxy Z Fold 7 introduceerde het bedrijf vorig jaar een sterk verbeterde ‘foldable’. Hij heeft een veel dunnere behuizing, waardoor hij ook dichtgeklapt prima bruikbaar is. Recent voegde Samsung daar de peperdure TriFold aan toe, met twéé vouwen in het scherm.

Ondertussen zit de concurrentie natuurlijk ook niet stil. Het is vrijwel zeker dat aartsrivaal Apple in september zijn eerste vouwbare smartphone lanceert. De ‘iPhone Fold’ krijgt volgens geruchten een relatief klein 5,3 inch-display aan de buitenkant en een veel groter 7,6 inch-display aan de binnenzijde. Dat zou een stuk breder zijn dan dat van de meeste concurrenten.

Samsung lijkt daar nu al op in te spelen. Android Authority ontdekte onderstaande animatie van een nog niet aangekondigde Galaxy Z Fold-smartphone met een extra breed scherm. Zoals je ziet is hij ook in dichtgeklapte vorm een stuk breder dan bestaande Galaxy Z Folds.

Het voordeel van zo’n wijd scherm is natuurlijk dat je er heel goed video’s op kunt kijken. De randen boven en onder je film of serie zijn dan veel smaller. Ook voor het draaien van twee of zelfs drie apps naast elkaar lijkt dit toestel zeer geschikt.

We vermoeden dat deze Galaxy Z Fold ongeveer dezelfde afmetingen zal hebben als Apple’s toestel. Wanneer het scherm aan de buitenzijde 6,5 inch groot zou zijn, zoals bij de normale Galaxy Z Fold 7, wordt het apparaat veel te breed om in je broekzak te passen.

Lancering in de zomer?

Voor alle duidelijkheid: volgens Android Authority is bovenstaande smartphone níet de Galaxy Z Fold 8. Het gaat om een derde toestel, dat mogelijk tegelijk met de Fold 8 en Flip 8 wordt gepresenteerd. Die lancering verwachten we in de zomer van dit jaar.

Naar de prijs kunnen we voorlopig alleen gissen. We denken dat deze nieuwe Fold goedkoper wordt dan de TriFold (die overigens niet in Nederland te koop is), maar mogelijk iets duurder dan de normale Fold 8.

Zie jij deze extra brede Fold wel zitten of heb je liever een normale? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!