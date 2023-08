Gerucht: Samsung komt met goedkopere foldables in FE-serie

Samsung zou voornemens zijn om toestellen uit te brengen met een vouwbaar scherm in de FE-serie. Deze zogenaamde ‘Fan Editions’ zijn altijd een stuk betaalbaarder dan de echte vlaggenschepen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy Z Fold FE’ komt eraan

Het gerucht is afkomstig van X-account Tech_Reve. De persoon achter het account laat weten dat Samsung plannen heeft om meer toestellen in de FE-serie uit te brengen. We kennen zulke Fan Edition-smartphones van de Galaxy S-serie en binnen enkele weken verwachten we bijvoorbeeld de Galaxy S23 FE.

Volgens de lekker gaan we ook FE-toestellen zien met een opvouwbaar scherm. Deze smartphones worden eventueel pas na de Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 uitgebracht. De directe voorgangers daarvan zijn in juli van dit jaar gepresenteerd. Als het gerucht klopt, moeten we nog wel even geduld hebben. Meer details zijn nog niet bekend en daarom nemen we dit gerucht met een korrel zout.

Betaalbaardere foldables?

Een opvouwbaar scherm is een duur onderdeel van een vouwtelefoon, maar op andere zaken kan zeker bespaard worden. Zo hebben SE-toestellen vaak minder krachtige hardware of een kleinere accu. Ook op het gebied van de camera’s is flink te besparen. Al met al zouden zulke keuzes er voor kunnen zorgen dat Samsung binnen afzienbare tijd komt met veel goedkopere foldables.

Goedkoop is natuurlijk nog steeds relatief, want zulke toestellen zijn dan vast en zeker nog steeds niet voor iedereen weggelegd. De huidige Galaxy Z Flip 5 heeft een vanafprijs van 1199 euro, terwijl de Fold 5 zelfs 1899 euro kost. Er zijn meer kapers op de kust op het gebied van foldables.

Zo is er onder andere Motorola, die verschillende telefoons op de markt heeft gebracht. Hun huidige toptoestel is de Razr 40 Ultra met een adviesprijs van eveneens 1199 euro. Is je budget lager of kun je af met mindere specs, dan is er ook nog de Razr 40. Die is met een prijs van 899 euro een stuk betaalbaarder en dus voor meer mensen bereikbaar. In wat voor prijsklasse Samsung toestellen uit wil brengen, is nog de vraag.

Al met al een gerucht om onze vingers bij af te likken. Lijkt het jou wat, zo’n betaalbaardere foldable? In welke prijsklasse zou jij zo’n toestel misschien wel overwegen en wat voor specificaties verwacht je dan? Laat het even weten in de reacties!

