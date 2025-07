Downloaden: wallpapers van Samsung Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7

Ga je de Samsung Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 niet kopen, maar wil je wel de wallpapers op je huidige toestel hebben? Gelukkig zijn ze gewoon te downloaden!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wallpapers Samsung Galaxy Z Flip 7 nu online

Recent kondigde Samsung zijn nieuwe vouwtelefoons voor 2025 aan. Vanaf deze week kun je ze ook daadwerkelijk in huis halen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, want de smartphones zijn behoorlijk aan de prijs. Wil je een vleugje Flip of Fold op je huidige telefoon? Dat kan, want de wallpapers van de Samsung Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 zijn gewoon te downloaden.

Heel spannend vinden we de achtergronden overigens niet. Ze passen bij de kleuren waarin de smartphones te koop zijn, met daarin een subtiele 7 verwerkt. Hieronder zie je voorbeelden van de wallpapers voor de nieuwe Flip.

Via onderstaande link kun je de achtergronden in hoge resolutie downloaden. Daar vind je ook vierkante versies voor het kleinere coverscherm van de Galaxy Z Flip 7.

De wallpapers voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 lijken sterk op die van de Flip, maar hebben iets andere kleuren en afmetingen. Ook hier kies je weer uit twee varianten: eentje voor het 6,5 inch-scherm aan de buitenkant en een andere voor het grote 8 inch-display aan de binnenkant.

Meer over de Samsung Galaxy Z Flip 7 en Fold 7

De Flip 7 en Fold 7 zijn de grootste updates in jaren. De nieuwe Flip heeft een groter coverscherm én een grotere accu dan zijn voorganger. Ook draait hij uiteraard op een nieuwe chip, de Exynos 2500.

Bij de Fold 7 zijn de verschillen nog groter. Hij is veel lichter en dunner dan de Fold 6, waardoor hij dichtgevouwen aanvoelt als een normale smartphone. Ook beschikt het toestel over grotere schermen én een nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera. Die kennen we natuurlijk van de Galaxy S25 Ultra.

