Gelekt: Samsung gooit tri-fold over compleet andere boeg

Samsung pakt het met zijn eerste tri-fold anders aan dan de concurrentie. Hoe precies? Dat is nu te zien op een nieuwe gelekte animatie.
Samsung Galaxy Z tri-fold animatie gelekt
Er wordt langzaam meer bekend over Samsungs volgende vouwtelefoon. Er staat een tri-fold op de planning, volgens geruchten al op 29 september. Dankzij een nieuwe gelekte animatie weten we dat Samsung bij het toestel met twee scharnieren voor een andere uitvoering kiest dan Huawei, die er al eentje op de markt heeft.
Hoewel Samsungs vouwtelefoons al jaren Galaxy Z heten, kiest de fabrikant er bij de aankomende tri-fold juist voor om hem niet als een Z te vouwen. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar dat is het bovenaanzicht van Huawei’s Mate XT. En volgens onderstaande animatie gaat het bij de Samsung om een U-bovenaanzicht.
De animatie, gelekt door TechHighest op X, laat zien dat beide scharnieren op het toestel dezelfde kant dichtvouwen. Aan de ene kant van de smartphone is er daarom een groter scherm met een 16 bij 9-verhouding, net als je computerbeeldscherm en televisie.
De andere kant (hierboven te zien) heeft het cover screen en twee ‘Achterkanten”. In de linker achterkant is ook het camera-eiland met drie lenzen en de draadloze oplaadspoel verwerkt.
Met de Mate XT kiest Huawei er juist voor om één groot scherm te hebben, waarvan een deel uitvouwt om gebruikt te worden in iedere modus. Toen we met die telefoon aan de slag konden, voelde dit erg degelijk aan. We zijn benieuwd hoe stevig Samsung de tri-fold weet te maken. En, of ‘ie veel dikker wordt, vanwege het extra scherm.
Hands-on met de Huawei Mate XT
Eerder dit jaar mochten we met de Huawei Mate XT aan de slag! Dit is onze preview-conclusie.
Deze Huawei Mate XT is de eerste smartphone met een dubbel scharnier, waarbij je de drie schermdelen openvouwt tot een heuse tablet. Daar zal het niet bij blijven de aankomende jaren, want in de wandelgangen wordt genoemd dat er meer fabrikanten bezig zijn met toestellen met een soortgelijk design.
Dat kunnen we alleen maar omarmen, want dat betekent dat zulke smartphones alleen maar beter worden. Wel moet je rekening houden met nog hogere prijzen dan de huidige vouwtoestellen. De Mate XT is in China vanaf omgerekend 2500 euro te koop en dat zou in Europa nog een stuk hoger zijn.
Laten we over een jaar of twee á drie eens terugkijken naar deze hands-on om te kijken waar we op dat moment staan, want dat kan weleens heel hard gegaan zijn.