Gelekt: Samsung gooit tri-fold over compleet andere boeg

Samsung pakt het met zijn eerste tri-fold anders aan dan de concurrentie. Hoe precies? Dat is nu te zien op een nieuwe gelekte animatie.

Samsung Galaxy Z tri-fold animatie gelekt

Er wordt langzaam meer bekend over Samsungs volgende vouwtelefoon. Er staat een tri-fold op de planning, volgens geruchten al op 29 september. Dankzij een nieuwe gelekte animatie weten we dat Samsung bij het toestel met twee scharnieren voor een andere uitvoering kiest dan Huawei, die er al eentje op de markt heeft.

Hoewel Samsungs vouwtelefoons al jaren Galaxy Z heten, kiest de fabrikant er bij de aankomende tri-fold juist voor om hem niet als een Z te vouwen. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar dat is het bovenaanzicht van Huawei’s Mate XT. En volgens onderstaande animatie gaat het bij de Samsung om een U-bovenaanzicht.

De animatie, gelekt door TechHighest op X, laat zien dat beide scharnieren op het toestel dezelfde kant dichtvouwen. Aan de ene kant van de smartphone is er daarom een groter scherm met een 16 bij 9-verhouding, net als je computerbeeldscherm en televisie.

De andere kant (hierboven te zien) heeft het cover screen en twee ‘Achterkanten”. In de linker achterkant is ook het camera-eiland met drie lenzen en de draadloze oplaadspoel verwerkt.

Met de Mate XT kiest Huawei er juist voor om één groot scherm te hebben, waarvan een deel uitvouwt om gebruikt te worden in iedere modus. Toen we met die telefoon aan de slag konden, voelde dit erg degelijk aan. We zijn benieuwd hoe stevig Samsung de tri-fold weet te maken. En, of ‘ie veel dikker wordt, vanwege het extra scherm.

Wat verwacht jij van de Samsung tri-fold? Laat het weten in de reacties onderaan dit artikel!

Hands-on met de Huawei Mate XT

Eerder dit jaar mochten we met de Huawei Mate XT aan de slag! Dit is onze preview-conclusie.