Au: peperdure Samsung Galaxy Z TriFold blijkt gemakkelijk te breken

Mike Peek
Mike Peek
29 december 2025, 10:58
2 min leestijd
Na een zogenaamde ‘stresstest’ van de Samsung Galaxy Z TriFold weten we één ding zeker: stevig is het toestel niet. Als je druk zet op de behuizing is hij gemakkelijk te breken. De beelden zijn vrij pijnlijk.

Samsung Galaxy Z TriFold faalt in stresstest

Begin december introduceerde Samsung weer eens een heel nieuw toestel: de Galaxy Z TriFold. Dat is een smartphone met twee vouwen in het scherm. Als je hem helemaal openklapt, heb je een tablet van 10 inch in handen. Dat is natuurlijk erg cool, maar we hadden wel direct vraagtekens bij de stevigheid van de constructie.

Die blijken helaas terecht. De beruchte YouTuber JerryRigEverything onderwierp de Samsung Galaxy Z TriFold aan zijn beruchte stresstest. Daarin bekijkt hij of smartphones bestand zijn tegen een beetje misbruik. De gevolgen waren tamelijk catastrofaal. Zoals je in de video hieronder ziet, breekt de TriFold gemakkelijk doormidden als je druk zet op de behuizing.

Samsung TriFold Durability Test: We found the limit.

Heel gek is dat natuurlijk niet. Met twee scharnieren en een flinterdunne behuizing is het zo goed als onmogelijk om een smartphone als deze echt stevig te maken. Dan zou hij veel te dik en zwaar worden. Toch is het wel iets om rekening mee te houden. Met een adviesprijs van een tweedehands auto, omgerekend zo’n 3000 euro, neemt de TriFold immers een flinke hap uit je spaarrekening.

Meer over de Samsung Galaxy Z TriFold

De Galaxy Z TriFold heeft aan de buitenkant nog een 6,5 inch-scherm, zodat je hem ook als een normale (zij het erg dikke) smartphone kunt gebruiken. Hij draait op een snelle Snapdragon 8 Elite-chip en heeft een accu van 5600 mAh. Naast de 200 megapixel-hoofdcamera fotografeer je met een 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom.

Samsung brengt de TriFold voorlopig helaas niet in Nederland uit. Of dat uiteindelijk wel gaat gebeuren, durven we nog niet te zeggen.

Zou jij 3000 euro over hebben voor de Samsung Galaxy Z TriFold? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Via: JerryRigEverything
Bron afbeelding: JerryRigEverything
