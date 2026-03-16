‘Dit zijn de specificaties van Samsungs extra brede vouwtelefoon’

Samsung werkt aan een nieuwe vouwtelefoon met een extra breed scherm. Van dat toestel, dat mogelijk de Samsung Galaxy Z Wide Fold gaat heten, liggen nu enkele specificaties op straat.

Hardnekkige geruchten beweren dat Apple dit najaar zijn eerste vouwbare iPhone lanceert. Het toestel zou een breder scherm krijgen dan de meeste andere foldables. Daardoor heb je minder grote zwarte balken rond het beeld als je video’s bekijkt.

Samsung wil natuurlijk niet dat gebruikers om die reden overstappen naar de grootste concurrent. Daarom werkt het Koreaanse bedrijf zelf ook aan een dergelijke smartphone, die naast de al bestaande ‘Folds’ komt te staan. Enkele vermoedelijke specificaties van de Samsung Galaxy Z Wide Fold, zoals hij mogelijk genoemd wordt, liggen nu op straat.

De ‘Wide Fold’ wordt breder dan de Galaxy Z Fold 7

Het scherm aan de binnenkant zou met 7,6 inch een iets kleinere diagonaal hebben dan het 8 inch-display van de Galaxy Z Fold 7. Omdat het dus wel breder is, weten we nog niet precies wat dat betekent voor de totale schermoppervlakte. Het ligt voor de hand dat ook het display aan de buitenkant breder is dan bij andere Folds.

Samsung stopt volgens geruchten een accu van 4800 mAh in het toestel. Daarmee is hij groter dan die van de Fold 7, maar veel kleiner dan de batterij van de recent aangekondigde Honor Magic V6. Daar zit een accu van maar liefst 6660 mAh in.

Snelle chip en meerdere camera’s

Het is nog niet duidelijk welke chip Samsung in de Galaxy Z Wide Fold wil plaatsen. Er zijn twee kandidaten: de Exynos 2600 uit de Galaxy S26 (Plus) of de Snapdragon 8 Elite Gen 5 uit de Galaxy S26 Ultra. Het wordt hoe dan ook een erg snel toestel.

Mogelijk krijgt de smartphone drie camera’s: een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Dat zijn dezelfde camera’s die ook in de Fold 7 zitten.

We verwachten dat Samsung het toestel tegelijk lanceert met de ‘normale’ Galaxy Z Fold 8 en de Galaxy Z Flip 8. Dat gebeurt hoogstwaarschijnlijk deze zomer, vlak vóór de presentatie van de eerste vouwbare iPhone.

