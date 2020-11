Samsung zou zijn opvouwbare Galaxy Z Flip willen opvolgen met een toestel dat begin volgend jaar wordt gepresenteerd. Deze Galaxy Z Flip 3, zoals het toestel zou gaan heten, krijgt onder andere een hogere ververssnelheid.

‘Samsung Galaxy Z Flip 3-scherm krijgt hoge ververssnelheid’

Een hogere ververssnelheid zorgt ervoor dat animaties en beelden vloeiender worden weergegeven. Normale displays hebben een frequentie van 60Hz en laten daardoor 60 nieuwe beelden per seconde zien. De Samsung Galaxy Z Flip heeft zo’n type scherm aan boord en werd in februari van dit jaar gepresenteerd.

Nieuwe toestellen van Samsung, zoals de Galaxy S20-lijn, hebben een scherm dat 120 keer per seconde ververst. De gebruikservaring wordt daardoor veel vloeiender. De bekende lekker Ice Universe laat nu weten dat de Z Flip-opvolger ook een 120Hz-display krijgt. Daarnaast noemt hij dat de Galaxy Z Flip 3 (Samsung telt de 5G-variant van de Z Flip als de tweede versie) ook een frame krijgt met smallere randen.

Release Samsung Galaxy Z Flip 3

Eerder werd nog gesproken over een lancering in januari, maar nu wordt er gezegd dat dat toch niet klopt. Op dat evenement zou Samsung alleen de Galaxy S21-familie willen presenteren.

Later dat kwartaal zou er dan een presentatie volgen waarin de Z Flip 3 centraal staat. Dat is volgens geruchten niet de enige vouwbare smartphone van de fabrikant. In de wandelgangen wordt namelijk genoemd dat Samsung vijf stuks zou willen uitbrengen in 2021.

Voor de rest noemt de lekker dat het toestel betaalbaarder moet worden dan de originele Z Flip. Dat toestel kwam hier op de markt voor 1500 euro. Die variant kon nog niet omgaan met 5G. De aankomende Galaxy Z Flip 3 krijgt volgens de geruchten wel standaard een 5G-modem aan boord. Verdere details over het toestel zijn nog onbekend.

De eerste Samsung Galaxy Z Flip draait op de Snapdragon 855-chip, 8GB RAM en 256GB interne opslag. Het uitklapbare scherm is 6,7 inch groot en ook aan de buitenkant is een klein display aanwezig. Daarop zie je snel informatie zoals de tijd, wie er belt of gemiste notificaties.

Android Planet heeft het toestel uitgebreid getest en alle plus- en minpunten lees je in onze Samsung Galaxy Z Flip review. Bekijk je liever een korte video waarin we het toestel bespreken, zodat je in enkele minuten wordt bijgepraat? Check dan onderstaande videoreview van de klapbare smartphone.

